        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İnegöl'de Yerli Malı Haftası sanayi ve savunma sanayi temasıyla kutlandı

        –Bursa'nın İnegöl ilçesinde "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" bu yıl sanayi ve savunma sanayi ürünlerinin de yer aldığı etkinlikle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 09:09 Güncelleme: 14.12.2025 - 09:09
        Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulunca düzenlenen etkinlikte, okul salonu ve bahçesinde kurulan stantlarda İnegöl sanayisinde üretilen ürünlerin yanı sıra Baykar ve TUSAŞ’a ait yerli savunma sanayi araçlarının maketleri sergilendi. Öğrencilerin savunma sanayi temalı resimleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Program kapsamında anasınıfı öğrencileri Türkiye’nin 7 bölgesini temsil eden stantlar hazırlayarak yöresel tarım ürünlerini tanıttı, halk oyunları gösterileri sundu. İnegöl’e özgü tarım ürünleri, ata tohumları ve yerel markalar da sergide yer aldı.

        Açılışta konuşan Okul Müdürü Burhanettin Özdemir, etkinliğin öğrencilerde yerli üretim bilincini artırmayı amaçladığını belirtti. İlçe Milli Eğitim Müdürü H. İbrahim Zengin ve İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

