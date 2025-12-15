Yerli mühendislerin geliştirdiği sistemle tekstil atık suları yeniden kullanılacak

CEM ŞAN - Bursa'da ısı geri kazanımı ve verimlilik üzerine çalışmalar yapan mühendislik firması, yerli mühendis ve imkanlarla geliştirdiği tekstil sektöründe atık suyun geri kazanımını sağlayan sistemi yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Nilüfer ilçesinde, 2001'de kurulan ve endüstriyel taahhüt, enerji ve çevre teknolojisi üzerine üretimler yapan mühendislik firması, çeşitli sektörler için atık ısı geri kazanımı ve baca filtre sistemleri üretimi ve uygulamaları hayata geçiriyor.

Yaklaşık 2 yıl önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından "AR-GE Merkezi" unvanını almaya hak kazanan firma, yürüttüğü çalışmalarla kumaşların boyanması sırasında harcanan su olan "flotte" sularının geri kazanımına yönelik yeni bir sistem geliştirdi.

Yerli imkanlarla geliştirilen, 2 yıllık test süreci de tamamlanan sistemin, tekstil firmalarında uygulanarak su tasarrufuna katkı sağlanması hedefleniyor.

- "Su tasarrufu Türkiye için çok önemli bir konu"

Özlü Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Özlü, AA muhabirine, firmada 14'ü mühendis olmak üzere 60 kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Özlü, AR-GE merkezinde enerji verimliliği, enerji tasarrufu, atık ısının geri kazanımı, baca filtre sistemleri üzerine çalışmalar yaptıklarını belirterek, su tasarrufu konusunda da faaliyet yürüttüklerini kaydetti. Tekstil sektöründe flotte sularının geri kazanımıyla ilgili Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Yonar ile işbirliği yaparak sistem geliştirdiklerini anlatan Özlü, tekstil sektörünün dışında farklı sektörlerde de atık suların geri kazanımıyla ilgili AR-GE çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Özlü, Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmelere göre AR-GE merkezinde çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Su konusu zaten 3 yıldır Bursa'nın da Türkiye'nin de çok gündeminde. Bu aslında bir çevre konusu. Çevre de hem sosyal sorumluluk hem de sürdürülebilirlik anlamında çok önemli. Su tasarrufu Türkiye ve Bursa için çok önemli bir konu. Özellikle tekstil sektörü ve diğer sektörlerde 'Kaynağında azalt' prensibiyle yola çıktık. Su tüketimini, üretim aşamasında prosesle azaltabilirsiniz. Belli bir noktadan sonra artık kaynağında geri çevirme yani 'Kaynağında geri kazan ve tekrar kullan' noktasına gelmesi gerekiyor. Sürdürülebilirliğin zaten en önemli taraflarından birisi bu. Bizim de çalışmamız bu yönde oldu. Prototip çalışmalarını bitirdik. 2 tekstil firmasında prototip üniteyi uyguladık ve gayet güzel sonuçlar aldık. OSB'de bir firmayla 300 ton/gün kapasite için anlaştık."

Yaptıkları hesaplara göre bir sistemin 3-4 yılda kendini amorti ettiğini belirten Özlü, "Bu aslında çok uzun bir süre değil. Şu an bir GES yatırımının da geri dönüş süresi bu şekilde. Fakat konu su olunca amortisman süresine de çok bakılmaması gerekiyor. Bu sistem yerli bir üretim, yerli teknoloji. Dolayısıyla bunun da çok avantajları var." dedi. - "Sanayi 3-4 senedir su sorunuyla kıvranıyordu" Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki Envora Mühendislik AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Taner Yonar da Özlü Mühendislik ile ortaklık yaptıklarını anlattı. Yonar, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını dile getirerek "Susuzluk uzun süredir aslında Bursa'nın gündeminde olan bir konu. Son zamanlarda daha da yoğun yaşadığımız bir hal aldı. Halka kadar sirayet etti. Aslında sanayi 3-4 senedir su sorunuyla kıvranıyordu. Şu an artık hepimizin içinde bulunduğu bir süreç haline geldi." diye konuştu.