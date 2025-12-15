Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İnegöl'de hareket halindeki traktörden düşen kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hareket halindeki traktörden düşen kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 09:26 Güncelleme: 15.12.2025 - 09:26
        İnegöl'de hareket halindeki traktörden düşen kişi yaralandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hareket halindeki traktörden düşen kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Ender E. idaresindeki 16 SRV 82 plakalı traktör kırsal Hocaköy Mahallesi'nde seyir halindeyken yoldaki çukurdan geçti.

        Bu sırada sürücünün yanında bulunan Salih D. (35), dengesini kaybederek düştü.

        Yaralanan Salih D, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumu ağır olduğu öğrenilen Salih D, buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

