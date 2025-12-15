İnegöl'de hareket halindeki traktörden düşen kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hareket halindeki traktörden düşen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Ender E. idaresindeki 16 SRV 82 plakalı traktör kırsal Hocaköy Mahallesi'nde seyir halindeyken yoldaki çukurdan geçti.
Bu sırada sürücünün yanında bulunan Salih D. (35), dengesini kaybederek düştü.
Yaralanan Salih D, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olduğu öğrenilen Salih D, buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
