        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Topladığı materyallerle hayalindeki matematik müzesini kurmaya hazırlanıyor

        SEMİH ŞAHİN/MUSA ÖZTÜRK - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 19 yıllık matematik öğretmeni Ersin Öztürk, kapsamlı bir matematik müzesi kurulması için 4 yıldır materyal toplayarak çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 11:37 Güncelleme: 15.12.2025 - 11:37
        Orhangazi Ortaokulunda görev yapan Ersin Öztürk, 2021'de sunum yapacağı bir seminere katılmadan önce yerli ve yabancı matematik kaynaklarından faydalandı.

        Sunumunun ardından okulda olimpiyat üzerine matematik kursu açan Öztürk, kursa katılan öğrencilerle gezi planladı. Aydın'daki Tales Matematik Müzesi'ni ziyaret eden Öztürk, buradan esinlenerek öğrencilere matematiği dokunarak, hissederek, somutlaştırarak sevdirmek amacıyla Orhangazi'de matematik müzesi kurmaya karar verdi.

        Bunun üzerine çalışmalara başlayan Öztürk, 4 yılı aşkın sürede çarpanlara ayırma, özdeşlikler, Galton kutusu, Klein şişesi, soyut matematik, topolojik düğümler, 19. yüzyılda dünyada bilinen çok popüler bulmacalar, oyunlar gibi 60'a yakın materyal biriktirdi.

        Orhangazi Milli Eğitim Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu ve Orhangazi Belediyesi arasında imzalanacak protokolden sonra kurulum çalışmaları başlayacak müzenin Türkçe, İngilizce ve Arapça anlatımlı olarak 2026 yılı içinde açılması planlanıyor.

        - "Türkiye'nin en kapsamlı matematik müzesi olacak"

        Ersin Öztürk, AA muhabirine, 19 yıllık matematik öğretmenliği süresince özellikle orta öğretim ve lise düzeyinde çok sayıda kitap yazdığını söyledi.

        Öğrencilerine matematiği sevdirmek için birçok girişimde bulunduğunu belirten Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Orhangazi Belediyesi ve Orhangazi Meslek Yüksekokulu destekleriyle hayalindeki müzeyi açabilmek için çalışma yürüttüğünü anlattı.

        Öztürk, matematiğin bazı öğrenciler tarafından "korkulu rüya" gibi görüldüğüne işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

        "En sevilmeyen ders, kimilerine göre de en sevilen ders. Öğrencilerin biraz daha dokunarak, hissederek, yaşayarak hissedebileceği materyaller hazırladık. Bazı hazırlanmış materyallerden faydalandık. Müzemiz milattan önce 3 bin yılından günümüze kadar 5 bin yıllık matematik tarihini, çalışmalarını somutlaştırarak anlattığımız bir müze olacak. İlkokul, ortaokul ve lise matematiğinde çarpanlara ayırma, özdeşlikler, üniversite matematiğinde Hilbert'in sonsuzluk otelini somutlaştırdığımız Galton kutusu, Klein şişesi, soyut matematik, topolojik düğümler, 19. yüzyılda dünyada bilinen çok popüler bulmacalar, oyunlar gibi materyalleri biriktirdiğimiz bir müze olacak."

        Müzeyi kurma amaçlarından bahseden Öztürk, "Matematiği biz günlük alanlarda nerelerde kullanırız? Bu müzenin en büyük amacı bu. Derste, tahtada öğrendiğimiz bilgileri günlük hayatta nasıl somutlaştırabiliriz? Bunu göstermek amacıyla bu müzeyi kuruyoruz." ifadesini kullandı.

        Öztürk, müzede konuların 110 başlık altında toplanacağını aktararak, "Bu başlıklardan yaklaşık 55-60 tanesinin materyali var. Geri kalan 50 taneyi soyut matematik olduğu için afişlerle ve posterlerle sözel olarak sunacağız. 60'a yakın başlığın malzemesi var. Açıldığında bildiğim kadarıyla Türkiye'nin en kapsamlı matematik müzesi olacak." diye konuştu.

        Müze fikrinin oluşum aşamasında birçok matematik öğretmeninin fikrini, maddi ve manevi desteğini aldığını kaydeden Öztürk, çok sayıda matematik müzesini gezip inceleyerek fikir edindiğini anlattı.

        Ersin Öztürk, katkıları için Orhangazi Milli Eğitim Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu ve Orhangazi Belediyesi yöneticilerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

