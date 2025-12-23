Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde "Toprağın Uykusu" etkinliğinde köy seyirlik oyunları oynandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, "Toprağın Uykusu" geleneğiyle, kışı karşılamak için deve oyunu ve halk oyunları gösterileri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 11:34 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:34
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde "Toprağın Uykusu" etkinliğinde köy seyirlik oyunları oynandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, "Toprağın Uykusu" geleneğiyle, kışı karşılamak için deve oyunu ve halk oyunları gösterileri düzenlendi.

        İnegöl Belediyesi tarafından, kış gün dönümünde kırsal Gündüzlü Mahallesi'nde Anadolu'nun kadim gelenekleri yaşatıldı.

        Bereket, paylaşma ve dayanışma mesajları verilen etkinlik, Anadolu'da toprağın dinlenme ve yenilenme dönemi olarak kabul edilen kış mevsiminin başlangıcını simgeliyor.

        İnegöl Belediyesi de bugün bu geleneği kırsal Gündüzlü Mahallesi'nde düzenlenen "Toprağın Uykusu” programıyla sürdürdü.

        Etkinlik kapsamında Anadolu'nun köy seyirlik oyunlarından deve oyunu ve İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibi halk oyunları sahnelendi.

        Gösteride, köy evlerini tek tek gezen ekip maniler ve eğlencelerle erzak ve ikramları topladı.

        Gastro İnegöl ekibi tarafından da katılımcılara çorba ikram edilirken, Gündüzlü Mahallesi sakinlerinin hazırladığı şipit (üzeri tavuklu, hamurlu bir yemek) ve yöresel lezzetler de sofralarda yerini aldı.

        Ayrıca katılımcılar dua etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

