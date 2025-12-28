Bursa'da 25,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, B.Ö, O.C.E, T.Y. ve G.Ö'nün adreslerine operasyon düzenledi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

