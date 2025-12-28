Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 25,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Bursa'da 25,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 13:25 Güncelleme: 28.12.2025 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 25,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da 25,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, B.Ö, O.C.E, T.Y. ve G.Ö'nün adreslerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda 25,5 kilogram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları

        Benzer Haberler

        Nilüfer'de afet bilinci için güç birliği
        Nilüfer'de afet bilinci için güç birliği
        Uludağ'a haftasonu akını Kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı, pistler günü...
        Uludağ'a haftasonu akını Kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı, pistler günü...
        Alkollü sürücü önce araçla sonra koşarak kaçtı: Polis havaya defalarca ateş...
        Alkollü sürücü önce araçla sonra koşarak kaçtı: Polis havaya defalarca ateş...
        3 kişiyi, adlarının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyip 10,8 milyon TL...
        3 kişiyi, adlarının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyip 10,8 milyon TL...
        Berber çırağı cinayetinde sanıkların kız kardeşinden 'cinsel saldırı' iddia...
        Berber çırağı cinayetinde sanıkların kız kardeşinden 'cinsel saldırı' iddia...
        Bursa'daki teknoloji ve AR-GE merkezi, firmalara yol haritası oluşturuyor
        Bursa'daki teknoloji ve AR-GE merkezi, firmalara yol haritası oluşturuyor