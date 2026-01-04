Bursa'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

Bursa'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Kentte etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Rüzgar nedeniyle şehir merkezinde bazı ağaçlar, aydınlatma direkleri ve çöp kutuları devrildi, pano ve afişler zarar gördü.

Öte yandan Uludağ eteklerinde yamaçtan aşağı esen rüzgar nedeniyle Bursa semalarında mercek bulutu da görüldü.

Sabah ortaya çıkan ve kentin birçok noktasından görülebilen mercek bulutu yaklaşık yarım saat sonra kayboldu.

Mercek bulutu, meteorolojide lentiküler bulut olarak bilinir, dağlık alanlarda güçlü rüzgarların etkisiyle oluşur. Mercek (lens) şeklinde olduğu için bu ad verilir.