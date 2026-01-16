Bursa'da bir bebeğin cenazesinin mezarlığa izinsiz defnedildiği belirlendi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir bebeğin cenazesinin, mezarlığa izinsiz defnedildiği tespit edildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Arabayatağı Mahallesi'ndeki Arabayatağı Mezarlığı'nda çalışan görevli, etrafı ağaç parçalarıyla çevrili bir bebek mezarının olduğunu fark etti.



Görevlinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Yapılan kontrollerde bebek cenazesinin, kaçak kazı yapılarak izinsiz defnedildiği belirlendi.



Bebeğin cenazesinin, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

