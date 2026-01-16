Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da bir bebeğin cenazesinin mezarlığa izinsiz defnedildiği belirlendi

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir bebeğin cenazesinin, mezarlığa izinsiz defnedildiği tespit edildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Giriş: 16.01.2026 - 16:16 Güncelleme: 16.01.2026 - 16:16
        Bursa'da bir bebeğin cenazesinin mezarlığa izinsiz defnedildiği belirlendi
        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir bebeğin cenazesinin, mezarlığa izinsiz defnedildiği tespit edildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


        Arabayatağı Mahallesi'ndeki Arabayatağı Mezarlığı'nda çalışan görevli, etrafı ağaç parçalarıyla çevrili bir bebek mezarının olduğunu fark etti.

        Görevlinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrollerde bebek cenazesinin, kaçak kazı yapılarak izinsiz defnedildiği belirlendi.

        Bebeğin cenazesinin, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

