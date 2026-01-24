Habertürk
        Bursa'da kuyumcuları sahte gram altınla dolandıran 2 zanlı yakalandı

        Bursa'da kuyumcuları sahte gram altınla dolandıran 2 zanlı yakalandı

        Bursa'da kuyumculara sahte gram altın satarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 17:20 Güncelleme: 24.01.2026 - 17:20
        Bursa'da kuyumcuları sahte gram altınla dolandıran 2 zanlı yakalandı
        Bursa'da kuyumculara sahte gram altın satarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, 2 farklı kuyumcuya sahte gram altın satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin 2 suç kaydı olan M.A. ve 13 suç kaydı bulunan O.G. olduğunu belirledi.

        Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

