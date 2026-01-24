Bursa'da kuyumcuları sahte gram altınla dolandıran 2 zanlı yakalandı

Bursa'da kuyumculara sahte gram altın satarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, 2 farklı kuyumcuya sahte gram altın satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin 2 suç kaydı olan M.A. ve 13 suç kaydı bulunan O.G. olduğunu belirledi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

