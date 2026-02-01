Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada, damadı tarafından vurulan kayınpeder öldü, oğlu ise yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 15:06 Güncelleme: 01.02.2026 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada, damadı tarafından vurulan kayınpeder öldü, oğlu ise yaralandı.

        Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta Adem Ü. ile kayınpederi Ahmet Kalkancı (69) ve kayınbiraderi Halil Can Kalkancı (37) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adem Ü, yanında getirdiği tabancayla Ahmet Kalkancı ve Halil Can Kalkancı'ya ateş etti.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Kalkancı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ayağından yaralanan Halil Can Kalkancı'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Bu arada olayın ardından kaçtığı öne sürülen Adem Ü'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri

        Benzer Haberler

        Tabancayla kayınpederini öldürüp, kayınbiraderini yaraladıktan sonra kaçtı
        Tabancayla kayınpederini öldürüp, kayınbiraderini yaraladıktan sonra kaçtı
        Damat, kayınbabasına ve kayınbiraderine kurşun yağdırdı
        Damat, kayınbabasına ve kayınbiraderine kurşun yağdırdı
        Uludağ'da sömestirin son günü de pistler doldu
        Uludağ'da sömestirin son günü de pistler doldu
        Polis, el bombası ele geçirilen araçtaki şüphelileri akaryakıt istasyonu ça...
        Polis, el bombası ele geçirilen araçtaki şüphelileri akaryakıt istasyonu ça...
        Uludağ'da sömestir tatilinin son gününde yoğunluk sürüyor
        Uludağ'da sömestir tatilinin son gününde yoğunluk sürüyor
        Bursa'nın 17 ilçesinde kadınlara 'Yıldırım' destek
        Bursa'nın 17 ilçesinde kadınlara 'Yıldırım' destek