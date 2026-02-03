Habertürk
        Basketbol: Şampiyonlar Ligi son 16 turu

        Basketbol: Şampiyonlar Ligi son 16 turu

        Giriş: 03.02.2026 - 22:19 Güncelleme: 03.02.2026 - 22:19
        Basketbol: Şampiyonlar Ligi son 16 turu
        Salon:TOFAŞ

        Hakemler: Martins Kozlovskis (Letonya), Peter Praksch (Macaristan), Andris Aunkrogers Letonya)

        TOFAŞ: Perez 17, Yiğitcan Saybir 5, Lewis 5, Blazevic 16, Furkan Korkmaz 1, Floyd 11, Özgür Cengiz 3, Whaley 9, Tolga Geçim, Kidd 8, Besson 15

        AEK: Gray 23, Flionis 9, Feazell 3, Bartley 21, Charalampopoulos 10, Skordilis 2, Brown 5, Lekavicius 13, Kuzminskas, Nunnally 7

        1. Periyot: 20-27

        Devre: 44-42

        3. Periyot: 58-54

        Normal süre: 77-77




        BURSA

