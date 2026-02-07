Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Osmanlı'nın ilk eserlerinden Alaeddin Bey Cami'nin haziresindeki mezar taşları restore ediliyor

        Osman Gazi'nin oğullarından Alaeddin Bey tarafından Bursa'da yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin ilk eseri olan Alaeddin Bey Cami'nin haziresindeki mezar taşları, restore ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 13:16 Güncelleme: 07.02.2026 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmanlı'nın ilk eserlerinden Alaeddin Bey Cami'nin haziresindeki mezar taşları restore ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osman Gazi'nin oğullarından Alaeddin Bey tarafından Bursa'da yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin ilk eseri olan Alaeddin Bey Cami'nin haziresindeki mezar taşları, restore ediliyor.

        Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hisar bölgesindeki caminin haziresindeki mezar taşları, Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, uzman ekipler tarafından bakım ve onarım işlemlerinden geçiriliyor.

        Mezar taşlarındaki kitabeler ve süslemeler de kayıt altına alınarak, camiyi ziyarete gelenlere daha nitelikli ve bilinçli bir ziyaret alanı oluşturulması hedefleniyor.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın fethinin ardından yaklaşık 700 yıl önce inşa edilen caminin kent tarihi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

        Bozbey, gerçekleştirilen uygulamayla hazirenin gün yüzüne çıkarıldığını ifade ederek, "Arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yürüttü. Alanda dönemin önemli şahsiyetlerine ait mezarların yanı sıra çocuk mezarları da bulunuyor. Bu kıymetli mezar taşları, caminin haziresinde yeniden ortaya çıkarıldı." dedi.

        Hazirede ortaya çıkarılan mezar taşlarının tarihi birer kaynak niteliği taşıdığını vurgulayan Bozbey, "Bu tür değerlerimizi çocuklarımıza anlatacağız. Hikayesini gelen misafirlerimizle paylaşacağız. Bu eserlere sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğu." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        İspanya'dan sosyal medya patronlarına 5 önlem
        İspanya'dan sosyal medya patronlarına 5 önlem
        Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek
        Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Üstünden dozer geçti!
        Üstünden dozer geçti!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?

        Benzer Haberler

        Bursa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bursa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Bursa'da üniversite öğrencisi ölümden döndü
        Bursa'da üniversite öğrencisi ölümden döndü
        Bursa'nın fetih mirası yeniden hayat buluyor
        Bursa'nın fetih mirası yeniden hayat buluyor
        Öğrenciler dart turnuvasında kıyasıya mücadele etti
        Öğrenciler dart turnuvasında kıyasıya mücadele etti
        Uludağ'da Sefo çılgınlığı
        Uludağ'da Sefo çılgınlığı