Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı. Bursa-Ankara kara yolunda 11 ACH 473 plakalı minibüsünü yol kenarına park edip araçtan inen Nizamettin E'ye (56) aynı yönde seyreden Mesut Ç. (40) idaresindeki 16 AC 5902 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Nizamettin E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Nizamettin E, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nizamettin E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - Motosikletden düşen 2 kişi yaralandı Kırsal Hamamlı Mahallesi yolunda Emir M. (16) idaresindeki 16 AOU 795 plakalı motosiklet devrildi. Kazada sürücü Emir M. ile motosikletteki Şevket M. (39) yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şevket M'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın motosikletin çukura düşmesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü. - Su birikintisine giren motosikletin sürücüsü yaralandı Bursa-Ankara kara yolu Mer-Pa pazar yeri mevkisinde Mustafa Eren D. (19) yönetimindeki 16 BSM 419 plakalı motosiklet, su birikintisine girerek devrildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Eren D, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

