Orhangazi Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Durmuş seçildi

Orhangazi Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Turgay Durmuş seçildi.



İlçedeki bir davet salonunda, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit'in divan başkanlığında gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu ve hesap raporları okunarak üyelerin onayına sunuldu.



Seçime tek aday olarak katılan mevcut Başkan Durmuş, yeniden başkanlığa seçildi.



Kongreye, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Lütfü Bakırdan, STK temsilcileri ve çok sayıda üye katıldı.

