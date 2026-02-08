Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Orhangazi Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Durmuş seçildi

        Orhangazi Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Turgay Durmuş seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 13:47 Güncelleme: 08.02.2026 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orhangazi Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Durmuş seçildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Orhangazi Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Turgay Durmuş seçildi.

        İlçedeki bir davet salonunda, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit'in divan başkanlığında gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu ve hesap raporları okunarak üyelerin onayına sunuldu.

        Seçime tek aday olarak katılan mevcut Başkan Durmuş, yeniden başkanlığa seçildi.

        Kongreye, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Lütfü Bakırdan, STK temsilcileri ve çok sayıda üye katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi gözaltına alındı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi gözaltına alındı
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Esnaf odasından Turgay Durmuş'a güvenoyu
        Esnaf odasından Turgay Durmuş'a güvenoyu
        Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'ndan 25'inci yıla özel kutlama
        Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'ndan 25'inci yıla özel kutlama
        Bursa'da 2 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırı kameraya yansıdı
        Bursa'da 2 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırı kameraya yansıdı
        Bursa'da üzerine kaynar su dökülen çocuk yaralandı
        Bursa'da üzerine kaynar su dökülen çocuk yaralandı
        Bursa'da üzerine kaynar su dökülen bebek yaralandı
        Bursa'da üzerine kaynar su dökülen bebek yaralandı
        Haftalarca süren ishal ve karın ağrısına dikkat
        Haftalarca süren ishal ve karın ağrısına dikkat