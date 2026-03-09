Canlı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

        Giriş: 09.03.2026 - 10:49
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

        İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, yabancı uyruklu M.S'nin adresine operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere İnegöl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

