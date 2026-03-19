Hekim adayları ve sağlık çalışanlarına hastayla karşılaşmadan önce simülasyonla eğitim veriliyor

SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi (USİM), ileri teknolojiyle donatılmış eğitim altyapısıyla yaklaşık 10 yıldır hekim adayları ile sağlık çalışanlarına simülatörler üzerinde uygulamalı eğitim imkanı sunuyor.



BUÜ Tıp Fakültesi'nde 2016 yılında, hekim adaylarının ve sağlık çalışanlarının hastayla karşılaşmadan önce klinik becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla simülasyon tabanlı eğitimlerin verildiği USİM kuruldu.



Merkezde görevli akademisyenler tarafından hazırlanan eğitim programları kapsamında hekim adayları ve sağlık çalışanları, hastane ortamını birebir yansıtan simülasyon alanlarında çeşitli senaryolar üzerinden uygulamalı eğitim alıyor.



Merkezde gerçek hastane ekipmanlarıyla donatılmış 6 poliklinik odasında simüle hastalarla iletişim, anamnez alma (hastalık öyküsü) ve fiziki muayene pratikleri yapılıyor.



Gelişmiş simülatörlerin bulunduğu eğitim alanlarında acil müdahale ve klinik uygulamalar da deneyimlenebiliyor. Merkezde acil servis simülasyonu, hasta bakım odası, ultrasonografi odası, doğum odası ve simüle ambulans da bulunuyor.



Simülasyon, sanal gerçeklik, karma gerçeklik gibi gelişmiş teknolojilerle açıldığı günden bu yana binlerce hekim adayı ve sağlık çalışanının eğitim aldığı merkezde, tıp fakültesi öğrencilerinin yanı sıra sağlık personeline yönelik sertifikalı eğitim programları da düzenleniyor.



- "Buraların önemi günden güne artacaktır"



BUÜ USİM Koordinatörü ve Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mevlüt Okan Aydın, AA muhabirine, USİM'in sağlık personelinin yerel ve ulusal çapta eğitimlerinde marka değeri taşıyan bir merkez haline geldiğini söyledi.



Simülasyon teknolojisinin, dünyada yaklaşık 30 yıldır hekimlerin lisans ve lisansüstü eğitimlerinde yaygın bir interaktif teknik olarak kullanıldığını belirten Aydın, "10 yıldır bu merkezde farklı kapsamlarda, farklı modeller, maketler, simülatörler çerçevesinde uygulamalar gerçekleştiriyoruz." dedi.



Aydın, tıp fakültesi öğrencilerinin başlangıçtan 6. sınıfa kadar merkezden faydalandığını aktararak, "On binlerce sağlık profesyoneli burada eğitim aldı, almakta. Dolayısıyla sadece Bursa'ya değil, Bursa'nın dışına da hizmet veren bir yapıdan bahsediyoruz. Günden güne de merkezin kapasitesi, eğitmen kadrosu ve bilinirliği arttıkça da bu sayının ivmeli bir şekilde yükseleceğine inancımız tam." ifadesini kullandı.



Simülasyon teknolojilerinin, özellikle gelişmiş ülkelerde hasta güvenliğini sağlamak üzere hukuki bağlamda zorunlu hale getirildiğine değinen Aydın, Türkiye'de henüz bunun yasal mevzuata oturmadığını ancak USİM olarak gelişmiş ülkelerin sistemini takip ettiklerini, hatta onların daha ötesine geçebilmek için geçmişteki doğru örnekleri referans aldıklarını ifade etti.



Merkezin Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıdığının ve bu sebeple diğer tıp fakültelerine model olduğunun altını çizen Aydın, "Bu teknolojinin tıp eğitiminde, diğer sağlık eğitimlerinde de kullanılması önemli, neticede birçok kritik işlem yapıyoruz hasta üzerinde ve hastaları korumak da bizim birincil vazifelerimizden, bu imkanlar eğer öğrencilere sağlanırsa, toplum güvenliği açısından da, hasta sağlığı açısından da buraların önemi günden güne artacaktır." diye konuştu.



Aydın, hekim adaylarında klinik erken temasın, simülasyon temelli eğitim tekniğiyle uygulanmasının öneminin akademik çalışmalarla kanıtlandığını belirterek, şöyle devam etti:



"Bir kurum ile geliştirdiğimiz bilimsel bir proje kapsamında USİM'in bir bölümünü yapay zeka modaliteleri üzerine yapılandıracağız. Multidisipliner olarak mühendislikteki hocalarımızla da gerekli ekibimizi kurduk. Devletten hibe için gerekli ilk aşamaları tamamladık. 2026 yılında bunu tamamlamak istiyoruz. Yani USİM sadece simülasyon bazında gitmiyor, genel tıp eğitim teknolojileri bağlamında bugünün ve yarının ihtiyaçlarına yönelik bir vizyon koyuyor ve bu vizyon çerçevesinde çalışmalar yürütüyor."



- Merkezde TÜBİTAK destekli projeler üretiliyor



Özellikle yapay zeka teknolojilerini tıp eğitimine entegre edebilmek için AR-GE faaliyetlerinin eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini dile getiren Aydın, USİM'in başlangıçta kurum içine düzenli eğitim hizmeti verme amacıyla kurulduğunu ancak zaman içerisinde AR-GE birimiyle de TÜBİTAK destekli projeler ürettiğini anlattı.



Aydın, buna yönelik geliştirdikleri iki ürünlerinin olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Onların şimdi ticarileşme aşamasına geçiyoruz. Orada da farklı fakültelerle ve sanayiyle işbirliği yaparak üniversiteye yakışan şekilde, sadece bir hizmet vermek için ilgili cihazların satın alınarak değil, bu cihazların, bu teknolojilerin, buradaki insan kaynaklarıyla, beşeri sermayeyle bir AR-GE faaliyeti kapsamında ortaya çıkarılması için de 5 yılı aşkın bir süredir bu birim çerçevesinde çalışıyor. Yapay zeka birimini de kurduktan sonra hem yapay zeka hem simülasyon çalışabilen, bu konuda önce Türkiye'ye sonra yakın coğrafyaya hizmet verebilecek hale gelen, hem eğitim hizmetini kurum dışına pazarlayabilen ve bu pazarlamayla kurumsal sürdürülebilir bir finansal modele sahip olup, dışarıdan hiçbir destek olmadan asıl amacı olan kendi öğrencilerine daha nitelikli eğitim sağlayabilecek bir sürdürülebilir yapıya sahip olmak bizim için oldukça önemli bir vizyon."

