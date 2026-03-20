Bursa'da otomobil reklam panosuna çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin reklam panosuna çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İmran S. (18) idaresindeki 48 RG 073 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolunda, yol kenarındaki reklam panosuna çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü İmran S. ile Aslan D. (20) ve Mert C. (19), itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aslan D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralılar ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aslan D'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
