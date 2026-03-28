Bursa'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.



Ercan S. (57) yönetimindeki 16 KRF 25 plakalı kamyonet, Tandoğan Caddesi'nde Cemal G. (19) yönetimindeki 09 SK 939 plakalı otomobille çarpıştı.



Kaza sonucu araçların sürücüleri ile otomobildeki yolcular Ayşe T. (21), Şilan G. (20), Muhammet A. (17), Devrim A. (7), Muhammed Ali T. (3) ve 1 yaşlarındaki Dicle G. ile Yunus Emre T. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazanın şiddetiyle araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.



Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

