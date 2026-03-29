FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ, final maçlarıyla tamamlandı

Uluslararası Voleybol Federasyonunun (FIVB) takviminde yer alan FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ, Bursa'da final maçlarıyla tamamlandı.



Türkiye Voleybol Federasyonu, Osmangazi Belediyesi ile Uludağ Teleferik iş birliğiyle 2. Oteller Bölgesi Bursa Teleferik Kurbağa Kaya İstasyonu önünde gerçekleştirilen ve 6 ülkeden 19 takımın katıldığı organizasyonun üçüncü günü final maçlarına sahne oldu.



Bugün oynanan karşılaşmaların ardından erkeklerde Daniel Petrov, İskander El-Ghouti, Julien Saint-Vanne ve Adrien Pedeches'ın yer aldığı Fransa 1 takımı birinci, Piotr Groszek, İgor Ciemachowski, Michal Matyja ile Tomasz Jaroszczak'in oynadığı Polonya 1 takımı ikinci, Ahmet Can Tür, Okan Savaş, Akay Çalık ve Polat Kemal Eser'den oluşan Türkiye 1 takımı üçüncü oldu.



Kadınlarda ise Nursel Yaren Sencer, Merve Çelebi, Simge Yalçın ve Zehra Ilgım Katre Göklü'nün yer aldığı Türkiye 1 takımı birinci, Ana Nicolaev, Daria Usatova, Valeira Gherman ile İnessa Staver'den oluşan Moldova 1 takımı ikinci, Su Şimdim, Yasemin Yıldırım, Sahra Yücetürk ve Bahar Doğan'ın oynadığı Türkiye 2 takımı ise üçüncülüğe ulaştı.



Organizasyon ödül töreniyle sona erdi.



