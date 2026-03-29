        FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ, final maçlarıyla tamamlandı

        Uluslararası Voleybol Federasyonunun (FIVB) takviminde yer alan FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ, Bursa'da final maçlarıyla tamamlandı.

        Giriş: 29.03.2026 - 21:23 Güncelleme:
        Türkiye Voleybol Federasyonu, Osmangazi Belediyesi ile Uludağ Teleferik iş birliğiyle 2. Oteller Bölgesi Bursa Teleferik Kurbağa Kaya İstasyonu önünde gerçekleştirilen ve 6 ülkeden 19 takımın katıldığı organizasyonun üçüncü günü final maçlarına sahne oldu.

        Bugün oynanan karşılaşmaların ardından erkeklerde Daniel Petrov, İskander El-Ghouti, Julien Saint-Vanne ve Adrien Pedeches'ın yer aldığı Fransa 1 takımı birinci, Piotr Groszek, İgor Ciemachowski, Michal Matyja ile Tomasz Jaroszczak'in oynadığı Polonya 1 takımı ikinci, Ahmet Can Tür, Okan Savaş, Akay Çalık ve Polat Kemal Eser'den oluşan Türkiye 1 takımı üçüncü oldu.

        Kadınlarda ise Nursel Yaren Sencer, Merve Çelebi, Simge Yalçın ve Zehra Ilgım Katre Göklü'nün yer aldığı Türkiye 1 takımı birinci, Ana Nicolaev, Daria Usatova, Valeira Gherman ile İnessa Staver'den oluşan Moldova 1 takımı ikinci, Su Şimdim, Yasemin Yıldırım, Sahra Yücetürk ve Bahar Doğan'ın oynadığı Türkiye 2 takımı ise üçüncülüğe ulaştı.

        Organizasyon ödül töreniyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        "Evimde dul kadın istemiyorum" dedi, eşyaları attı!
        Fenerbahçe Opet'ten derbide büyük fark!
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Vahşet kurbanı Kubilay Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        "Trump'ı durdurun!"
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Sessizliğini bozdu
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Konserde kavga çıktı
