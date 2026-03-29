Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu
Bursaspor Basketbol: Yavuz Gültekin 10, Smith 27, Konontsuk 8, Nnoko 8, Georges-Hunt 2, Childress 18, Berk Akın 9, Delaurier 5, King 2
Fenerbahçe Beko: Baldwin 23, Melih Mahmutoğlu 10, Onuralp Bitim 2, Jantunen, Birch 6, Metecan Birsen 2, Mert Emre Ekşioğlu, Boston 11, De Colo 2, Silva 6, Zagars 21
1. Periyot 16-19
Devre: 39-32
3. Periyot: 65-56
Normal süre: 75-75
5 faulle çıkanlar: 42.33 Boston, 43.32 Birch, 44.44 Zagars (Fenerbahçe Beko)
