        Bursa ve çevre illerde A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılması kutlanıyor

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanması Bursa ve çevre illerinde coşkuyla kutlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2026 - 02:04 Güncelleme:
        Bursa'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı forması giyip Türk bayraklarıyla konvoylar oluşturdu.

        Vatandaşlar, alkış ve tezahüratlarla, sürücüler ise korna çalarak ay-yıldızlı ekibe destekte bulundu.

        - Eskişehir

        Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasının sevincini yaşadı.

        Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, korna çalarak şehirde tur attı.

        Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Türkiye için tezahüratlarda bulunan vatandaşlar, galibiyeti kutladı.

        Bulvar üzerindeki alışveriş merkezi önünde toplanan vatandaşlar, dans ederek tarihi galibiyetin mutluluğunu paylaştı.

        - Balıkesir

        Balıkesir'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.

        Maçta son düdüğün çalmasının ardından sokaklara çıkan vatandaşlar tezahüratlarda bulundu.

        Milli Kuvvetler Caddesi, Ali Hikmet Paşa Meydanı ve Anafartalar Caddesi'nde araçlarla konvoy halinde kornalar çalarak sevinen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla galibiyeti kutladı.

        Polis ekipleri de yoğun coşkunun yaşandığı kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına güvenlik önlemleri aldı.

        - Çanakkale

        Çanakkale'de de vatandaşlar sahadaki sevinci davul ve zurnayla kutladı.

        Maç bitiminde sokağa çıkan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla A Milli Futbol Takımı'nın 1-0'lık galibiyetini kutlama fırsatı buldu.

        Araçlarıyla da Kordon Boyu'na çıkan çok sayıda sürücü, davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı.

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler İskele Meydanı'nda güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        A MİLLİ TAKIM, 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA!
        A MİLLİ TAKIM, 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Çeyrek asırlık hasret sona erdi!
        Çeyrek asırlık hasret sona erdi!
        Türkiye'de Dünya Kupası coşkusu: İnsanlar sokaklara döküldü!
        Türkiye'de Dünya Kupası coşkusu: İnsanlar sokaklara döküldü!
        Montella: Hayallerimize kavuştuk!
        Montella: Hayallerimize kavuştuk!
        Dünya Kupası resmi hesabından Türkiye paylaşımı!
        Dünya Kupası resmi hesabından Türkiye paylaşımı!
        İnanç Ergülen yazdı: Bir neslin çocukluk hayali!
        İnanç Ergülen yazdı: Bir neslin çocukluk hayali!
        Ünlü isimlerin Dünya Kupası sevinci
        Ünlü isimlerin Dünya Kupası sevinci
        "2-3 hafta içinde İran'dan çıkacağız"
        "2-3 hafta içinde İran'dan çıkacağız"
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Uşak Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırıldı
        Uşak Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırıldı
        Türkiye 5G'ye geçti
        Türkiye 5G'ye geçti
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        15 yaşında kalbinden bıçaklandı
        15 yaşında kalbinden bıçaklandı
        Kavganın gölgesinde gelen ölüm
        Kavganın gölgesinde gelen ölüm
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"

        Benzer Haberler

        Bursa'da bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
        Bursa'da bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
        Karacabey'de tır yangını: Bursa yolu trafiğe kapandı
        Karacabey'de tır yangını: Bursa yolu trafiğe kapandı
        Bursa'da Dünya kupası coşkusu
        Bursa'da Dünya kupası coşkusu
        Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü 10 kilometrelik takip sonucu...
        Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü 10 kilometrelik takip sonucu...
        Bursa'da Kosova-Türkiye maçı kurulan dev ekranlardan izlendi
        Bursa'da Kosova-Türkiye maçı kurulan dev ekranlardan izlendi
        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı (4)
        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı (4)