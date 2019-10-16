FETÖ'den üyelerine teşekkür belgesi FETÖ'nün hücre evine operasyon: 2'si asker 14 kişi gözaltında

Bursa KOM ekipleri, FETÖ/PDY mensuplarının saklandıkları hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine şafak baskını yaptı. Operaysonda aralarında askerlerinde bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün hala kendilerine inanan mensuplarına teşekkür belgesi verdiği ortaya çıktı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarına yönelik yürüttükleri çalışmalarda, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen şahısların örgütsel faaliyetlerine devam ettiği ve gizlendiği hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine şafak operasyonu yaptı. Çok sayıda adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 2 askeri imam, 1 ihraç üsteğmen, 1 Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM), 1 Bölge Üniversite Mesulü (BÜM) ve 9 örgüt mensubu gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evleri arayan ekipler çok sayıda dijital materyal, sahte kimlik ve örgüt tarafından şüphelilere hizmetleri karşılığında verilen teşekkür belgesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ilk işlemleri için emniyete götürüldü.

BURSA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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