Gemlikli heyelan mağdurlarının konut sevinci

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 9 yıl önce meydana gelen heyelanda zarar gören evlerini boşaltan ve bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi’nden kira yardımı alan vatandaşlar, Büyükşehir ve TOKİ işbirliğinde yaptırılan konutlarına kavuşuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde Gemlik’te yaptırılan 224 konut ve 12 dükkan inşaatı tamamlanma aşamasına gelirken, hak sahiplerinin daireleri kura çekimiyle belirlendi. Gemlik ilçesi Kayhan Mahallesi’nde 2010 yılında meydana gelen heyelan sonucu, istinat duvarı kaymış ve binalarda çatlaklar meydana gelmişti. Alanda yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, bölgedeki binalar önce iskana kapatıldı ve alan kentsel dönüşüm proje alanı olarak ilan edildi. Daha sonra tehlike arz eden 79 adet daire ve dükkandan oluşan 9 adet riskli bina yıkıldı. Evleri yıkılan vatandaşların konut sorununun çözülmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde Cihatlı Bölgesi’nde konut inşaatlarına başlanırken, evleri yıkılan vatandaşlara da Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılı Kasım ayından bu yılın Temmuz ayına kadar kira yardımları yapıldı. Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 3 milyon TL harcama yaptığı proje kapsamındaki konutlardan hiçbir hak talep etmezken, önceliği vatandaşların mağduriyetinin giderilmesine verdi. Projede yer alan R, S, T, U, ve V bloklarından, 44 adet dairenin hak sahiplerinin belirlenmesi için yapılan kura çekimi töreni Büyükşehir Belediyesi Atatepe Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Realiteye uygun dönüşüm

Kura çekilişinde vatandaşların heyecanına ortak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1. derece deprem bölgesindeki Bursa’nın en önemli konularından birinin de kentsel dönüşüm olduğunu vurguladı. Kentsel dönüşüm denince akla ilk olarak eski binaları yıkıp yerine yeni bina yapmak geldiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Sadece bina inşa etmek, kentsel dönüşümü tam anlamıyla ifade etmiyor. Geçmişte yaşanan acı tecrübeler ışığında geleceğe yön vermek istiyorsak, bugünden sağlıklı, güvenli ve yaşanılabilir şehirler inşa etmek zorundayız. Yaşanabilir modern şehirler inşa etmenin yolu da bilinçli bir kentsel dönüşümden geçmektedir. Yatay mimariyle ada ve mahalle bazındaki kentsel dönüşümden yana hassasiyet göstereceğimizi ifade ediyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı realiteye uygun olarak sürdüreceğimizi belirtiyoruz. Çünkü Bursa gibi, tarihi ve doğal zenginlikleri barındıran, aynı zamanda sanayisi sürekli gelişen bir şehirde kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak özen isteyen bir konudur. Sadece merkezde değil, ilçelerimizin tamamında bu hassasiyetle planlama yapıyoruz. Gemlik’te inşa edilen konutlar bu hassasiyetin güzel örneklerinden biridir” dedi. Başkan Aktaş, konutların hak sahiplerine teslim edilmesiyle, vatandaşların mağduriyetinin tamamen ortadan kalkacağını söyledi.

3 mahalleye ruhsat müjdesi

TOKİ tarafından yapımı devam konutların kısa bir süre sonra tamamlanıp hak sahipleri ile sözleşme imzalanarak teslimat yapılacağını kaydeden Başkan Aktaş, toplantıda Gemlik’in 3 mahallesinde yaklaşık 20 bin nüfusu yakından ilgilendiren bir de müjde verdi. Balıkpazarı, Osmaniye ve Hamidiye mahallelerinde 58 hektar alanda toplam 8 bölgenin işletme ruhsatı sıkıntısı bulunduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “İmar planlarında ticaret alanında kalan fakat mevcutta zemin katların ticarethane,

üst katların ise konut olarak kullanıldığı bölgelerde işletme ruhsatı alamama mağduriyeti giderildi. Hayırlı olsun” dedi.

TOKİ Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Hamza Çakan da Kayhan Cihatlı Kentsel Dönüşüm Projesinin örnek bir proje olduğunu belirterek, projeye katkı veren Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından heyelan mağduru olan vatandaşların daireleri Gemlik 2. Noteri huzurunda yapılan kura çekilişi ile belirlendi.

BURSA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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