Sunta tabakası üzerine devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine sunta tabakası devrilen işçi yaralandı.
Olay Mahmudiye Mahallesi Sağlık Sokağı'nda bulunan bir orman ürünleri firmasında meydana geldi. Fabrikada çalışan 32 yaşındaki Mustafa A'nın üzerine sunta devrildi. Ayağının üzerine düşen sunta tabakası sebebiyle yaralanan işçinin yardımına mesai arkadaşları yetişti. Düşen parçanın altından kaldırılan işçi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç işçinin ayağında kırıklar meydana geldiği öğrenildi.
BURSA
21 Ekim 2019 Pazartesi
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