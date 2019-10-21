Vicdansız sürücü yolun kenarında duran köpeği böyle ezdi

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Bursa'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vicdansız sürücünün yolun kenarında duran köpeği ezdiği görülüyor.

Nilüfer ilçesi Akçalar köyünde yolun kenarında karnını doyuran sokak köpeğinin üzerinden bir otomobil geçiyor. Köpeğin üzerinden geçen sürücü durmadan yoluna devam ediyor. Sürücünün bu vicdansız tavrı ise görüntüyü izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı. Bursa'da, cipiyle, yol kenarında mama yiyen sokak köpeğine çarpan K.B. (29), şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Yaralanan köpeğin bir süre kıvrandıktan sonra gözden kaybolması, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İfadesi alınan sürücü serbest bırakıldı

BURSA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:24

YATSI 19:42

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