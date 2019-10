Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Edebiyat ve Yazı Akademisi'ne konuk olan gazeteci yazar Mehmet Nuri Yardım, genç yazarların hızlı bir şekilde kitap çıkarıp hemen meşhur olmak istediklerini belirterek, “Hâlbuki her kitabın bir kaderi var. Meselâ Yahya Kemal’in hayatta iken bir şiir kitabı basılmamıştır” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Edebiyat ve Yazı Akademisi, Tayyare Kültür Merkezi'nde Mehmet Nuri Yardım’ı Bursalılarla buluşturdu. ‘Unutulmayan edebiyatçılarımız’ konulu sunumuyla Türk edebiyatının önemli kalemleri olan şair ve yazarlarının hayatları hakkında bilgiler veren Yardım, “Yunus Emre’den günümüze on binlerce şair ve yazarın üzerimizde hakkı var. Biz onlarla besleniyoruz” dedi.

Aynı zamanda yayıncılık yaptığını ve İstanbul’da yayınevi olduğunu dile getiren Yardım, “Bazı yazarlar geliyor. Acele kitap çıkarmak ve hemen meşhur olmak istiyorlar. Gençler özellikle. Ben de teskin ediyorum, diyorum ki; acele etmeyin, çünkü her kitabın bir kaderi var. Siz kitabınızı yazın, teslim edin yerine. Basılır, ilgi görür veya görmez, onu zaman gösterir. Bazı şairlerin de maalesef vefatlarından sonra kıymetleri anlaşılıyor. Mesela Yahya Kemal’in hayatta iken şiir kitabı basılmamış. Yani kitabın da kaderine inanmak lâzım. Bana göre yazı yazan yazısını yazmalı, sonra beklemeli” diye konuştu.

