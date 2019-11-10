Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde 320 öğrenciden anlamlı koreografi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde 320 öğrenciden anlamlı koreografi

İHA

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılı münasebetiyle Bursalı öğrenciler okul bahçesinde saat biçiminde koreografi oluşturdu.

Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde 320 öğrenciden anlamlı koreografi

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. yılı münasebetiyle Bursalı öğrenciler okul bahçesinde saat biçiminde koreografi oluşturdu.
Bütün yurtta olduğu gibi Bursa’da da Atatürk’ün ölüm yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anılıyor. Kestel Yeni Mahalle İlkokulu 3. ve 4. sınıflarından 320 öğrenci, Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum yılı ve ölüm tarihinin saat biçiminde koreografisini oluşturdu. Öğrencilerin ve öğretmenlerin okul bahçesinde yaptığı bu anlamlı gösteri drone ile havadan görüntülendi.

BURSA

10 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa Ticaret Borsası eğitim yardımlarına devam ediyor
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası eğitim yardımlarına devam ...
Ulu öder Atatürk, Bursa'da anıldı
YEREL HABERLER Ulu öder Atatürk, Bursa'da anıldı
Kardeşini tankere atan abi iddiaları reddetti
YEREL HABERLER Kardeşini tankere atan abi iddiaları reddetti
2200 yıllık kral mezarının hali içler acısı Tarihin üstüne sprey boyayla yazılar yazdılar
YEREL HABERLER 2200 yıllık kral mezarının hali içler acısı Tarihin ...
Atatürk 81. ölüm yıl dönümünde Bursa’da anıldı
YEREL HABERLER Atatürk 81. ölüm yıl dönümünde Bursa’da anıldı
(Özel) 106 yaşındaki Şükriye nine Atatürk'ü anlattı Şükriye Bayram: "Öldüğünde herkes ağladı, mevlid okuduk, dua ettik"
YEREL HABERLER (Özel) 106 yaşındaki Şükriye nine Atatürk'ü ...
49 bin euroya aldığı sıfır araç boyalı çıkan tüketicinin hukuk zaferi
YEREL HABERLER 49 bin euroya aldığı sıfır araç boyalı çıkan ...
Servis aracında unutulup, kaybolan çocuğu polis buldu
YEREL HABERLER Servis aracında unutulup, kaybolan çocuğu polis buldu
Frutti Extra Bursaspor - Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 84-79
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Arel Üniversitesi ...
Başkan kahraman şoförü ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan kahraman şoförü ödüllendirdi
Bursalı börekçiden sınırdaki askerlere 250 kilogram kol böreği
YEREL HABERLER Bursalı börekçiden sınırdaki askerlere 250 kilogram ...
İznik´te kaçak kazıya 6 gözaltı
YEREL HABERLER İznik´te kaçak kazıya 6 gözaltı
2 bin 400 yıllık mezar odası, fabrikada korunuyor
YEREL HABERLER 2 bin 400 yıllık mezar odası, fabrikada korunuyor
Kaçak kazıya suç üstü
YEREL HABERLER Kaçak kazıya suç üstü
Bursalı şehit annelerinden sınırdaki askerlere duygulandıran hediye
YEREL HABERLER Bursalı şehit annelerinden sınırdaki askerlere ...
Çocuklar sporla buluştu
YEREL HABERLER Çocuklar sporla buluştu
Ponzi Arzu'dan 20 milyonluk vurgun
YEREL HABERLER Ponzi Arzu'dan 20 milyonluk vurgun
Bursa Yusufelililer Derneği'nden şehit kütüphanesine kitap bağışı
YEREL HABERLER Bursa Yusufelililer Derneği'nden şehit kütüphanesine ...
Öğrencilerin düzenlediği mevlid programına Bursa halkından büyük ilgi
YEREL HABERLER Öğrencilerin düzenlediği mevlid programına Bursa ...
Mesut Bedel Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayına katıldı
YEREL HABERLER Mesut Bedel Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayına ...
4 yaşındaki Deniz, tineri su zannedip içti
YEREL HABERLER 4 yaşındaki Deniz, tineri su zannedip içti
Motosikletli kurye yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletli kurye yaralandı
Irmak, dünyanın en prestijli oyun karakteri çizme yarışmasında ödül aldı
YEREL HABERLER Irmak, dünyanın en prestijli oyun karakteri çizme ...
Çark Özhan dostları için döndü
YEREL HABERLER Çark Özhan dostları için döndü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu