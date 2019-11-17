Hastaneden örnek davranış Özel hastane dağda 200 fidan dikip yol kenarına çeşme yaptırdı

Bursa'da faaliyet gösteren özel bir hastane örnek davranışa imza attı. Dağ ilçesinde 200 fidanı toprakla buluşturuldu, yol kenarına çeşme yaptırıldı.

Hayat Hastanesi fidan dikme seferberliğine ortak oldu. Orhaneli Nalınlar köyün arazisine 200 adet çam fidanı dikerek dağ ilçelerinin kullandığı yola da vatandaşlar kullansın diye çeşme ve dinlenme yerleri inşa ettirdi. Yapmış olduğu örnek davranışla herkesin takdirini kazanan hastanenin bu bölgeye hizmetleri devam edecek. Minik öğrencilerle birlikte hastane personeli önceden belirlenen alanlara 200 çam fidanını dikimini yaptı. Çeşmenin yapıldığı bölgede düzenlenen törende konuşan Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, "Bugün burada güzel bir organizasyon için bir araya geldik. Bizde fidan dikme kampanyasına katkımız olsun dedik ve 200 çam fidanını toprakla buluşturduk. Fidanları diktiğimiz ormanımızın bulunduğu bölgeye de yaptırdığımız çeşmenin açılışını yaptık. Dinlenme yerleriyle birlikte buradan geçen insanlar istifade edebilecekler. Buraya ayrıca bir mescit yapacağız" dedi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Bu organizasyonu düzenleyen Hayat Hastanesine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ve yerinde bir etkinlik yeşil ilçemiz dahada yeşerecek" şeklinde konuştu.

BURSA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:17

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