Dağ yöresinde sis ulaşımı aksatıyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde sis etkili oluyor.
Orhaneli ilçesinde sis ulaşımı aksatıyor. KelesBursa kara yolunda sis sebebiyle görüş mesafesi azaldı. Bilhassa Karaköy ve Gököz mahalleleri arasında sürücüler zor anlar yaşıyor.
BURSA
27 Kasım 2019 Çarşamba
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