Canlı yayında bilek ameliyatı

VM Medical Park Bursa Hastanesi canlı cerrahi etkinliklerine imza atmaya devam ediyor. Hastanede düzenlenen 2. Ortopedi Günleri’nde canlı yayında ayak bileği ameliyatları yapıldı. Ameliyatı konferans salonunda izleyen hekimler, eş zamanlı olarak operasyonu üstlenen meslektaşlarına sorular yöneltti.

VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde 2. Ortopedi Günleri kapsamında canlı ayak bilek artroskopisi yapıldı. Etkinlik kapsamında ayak bilek artroskopisi operasyonunun uygulandığı 4 vakanın ameliyat görüntüleri, canlı olarak konferans salonuna aktarıldı. Salondaki konferansa katılan hekimler, görüntülü olarak ameliyathanedeki meslektaşlarına sorular yöneltme imkanı buldu.

Bu tür bilimsel etkinlikleri düzenli olarak yaptıklarını belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, “Amacımız hekimlerimizin bilimsel kapasitelerini güncel tutmak ve modern tekniklerle buluşmalarına vesile olmak. Sadece grubumuzdaki hekimlere değil, Türkiye’nin dört bir yanındaki hekimlere açık olan bir buluşma gerçekleştirdik. Bizler sadece hizmet üretmeyi değil, bir anlamda bilim üretmeyi ve bilime katkı sunmayı da hedefliyoruz. Bu organizasyonumuzda aynı zamanda MLP Care Grubu’nun 25 yıllık bilgi ve birikiminin devamı olarak kurulan İstinye Üniversitesi’nden değerli hekimlerimiz de sunumlar yaptı” dedi.

Toplantının eğitim başkanlığını da yapan Başhekim Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Saylık da, “Ameliyatların çoğunun kapalı yapılmasıyla birlikte hastaların gündelik yaşamlarına ve işlerine dönüşünün çok daha hızlı olduğu bir dönemde biz de çorbada tuzumuz olsun istiyoruz. Bursa’da bir ilke imza atıyoruz. Daha önce omuz artroskopisinde olduğu gibi bu kez de ayak bileği artroskopisinde canlı cerrahi eşliğinde eğitim kursunu gerçekleştirmiş olduk. Bursa’da bu işlemi ilk kez yapan hocalarımız, katılım sağlayarak tecrübelerini paylaştı. Medical Park ailesi olarak biz mesleki kurslara ve eğitimlerimize devam edeceğiz. Hastalarımızın daha mutlu olmaları, sağlıklarına daha çabuk kavuşmaları için Bursa özelinde eğitim çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Şehir dışından katılım sağlayan Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın, Prof. Dr. Mustafa Ürgüden ve Prof. Dr. Alpaslan Öztürk’ün de eğitmen olduğu etkinlikte VM Medical Park Bursa Hastanesi ortopedi ve travmatoloji uzmanları Op. Dr. İdris Ahmet Çakır, Op. Dr. Yalım Aysan, Op. Dr. Yaşar Akdoğan ve Op. Dr. Yavuz Yılmaz da ameliyathane koordinatörlüğü yaptı.

BURSA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:31

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