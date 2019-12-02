Şoförlere öfte kontrolü semineri

Doruk Sağlık Grubu Setbaşı Tıp Merkezi’nden Psikolog İremnur Acon Ergül, BURULAŞ bünyesinde çalışan şoförleri öfke kontrolü ve stresle başa çıkabilme yöntemleri hakkında bilgilendirdi.

BURULAŞ’ın Odunluk Mahallesi'nde yer alan merkezinde şoförlerle bir araya gelen Psikolog İremnur Acon Ergül, öfke kontrolü ve stresle başa çıkabilme başlıklı bir sunum yaptı. Öfke ve stresin birbirine bağlantılı olduğunu belirten Psikolog Ergül, benzer belirtileri olsa da öfke ve stresin farklı kavramlar olduğunu dikkat çekti. Ergül, “Öfke insani bir duygudur. Ancak kontrolden çıkması halinde önemli sorunlar oluşturabilir. Burada kişiye önemli görev düşüyor. Kişi, yaşadığı durumun farkında olup, kontrolü ele almalıdır” dedi.

Şoförlüğün, yoğun stres altında çalışılan meslek gruplarından birisi olduğunu ifade eden İremnur Acon Ergül, empatinin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

“Zor bir iş yaptığınızın farkındayız. Stresin yoğun olduğu bir iş ve bununla birlikte oldukça yorucu. Yalnız, karşılaştığınız zorluklarla başa çıkabileceğinizi, o gücün kendinizde olduğunu asla ve asla unutmayın. Unutmayalım ki her şey, başarı, huzur ve mutluluk gibi her şey beyinde başlar. Biz onu kullanmalı, ona rota çizmeliyiz. Rotada ufak bir kayma sonucu ne gibi olumsuzlukların yaşanabildiğini üzülerek görüyoruz. Önümüzdeki iki seçenek var; biri doğru, diğeri yanlış. Burada bulunan herkes bunun bilincinde olacak olgunluk ve tecrübede. Yaptıklarımızdan olduğu kadar düşündüklerimizden de sorumluyuz.”

Ergül, yaptığı açıklamaların ardından şoförlerin konuya ilişkin yönelttiği sorulara yanıt verdi.

BURSA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:31

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