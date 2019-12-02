Destan’ın baba acısı

Sayıştay üyesi İsmail Destan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı.
İsmail Destan’ın babası Seydi Destan, Bursa'nın İznik ilçesinde vefat etti. 3 çocuk babası Seydi Destan, 90 yaşında hayatını kaybetti. Destan, bugün ikindi namazının ardından Debrent Mahallesi'nde kılınan cenaze namazını müteakip aile kabristanına defnedildi. Yüzlerce kişinin katıldığı cenazede Sayıştay üyesi İsmail Destan tâziyeleri kabul etti.
BURSA
02 Aralık 2019 Pazartesi
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