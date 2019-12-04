Litresi 10 milyon dolar! Cezası 60 bin TL!

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mudanya’da Emniyet Müdür Vekili Serdar Makineci’in yerine tayin edilen Abdullah Tomar göreve başladı.

Bursa’da yeni terfilerle birlikte şube müdürleri ve emniyet müdür yardımcılarının yeni görev yerleri belli olurken, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne Bursa’da 2,5 yıldır görev yapan 3. sınıf emniyet müdürü Abdullah Tomar tayin edildi. Bursa Koruma Müdürlüğündeki görevinden Mudanya Emniyet Müdürlüğüne tayin olan Tomar görevine başladı. Öte yandan Mudanya Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Serdar Makineci, aslî görevi olan Deniz polisliğine döndü.

BURSA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.