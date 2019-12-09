Bursa’da inanılmaz kaza Evin balkonuna kamyon takıldı

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Bursa’da bir evin balkonuna takılan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, önceki gün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. 34 TU 8251 plakalı nakliyat kamyonu ara sokakta giderken bir evin birinci katındaki balkona takıldı. Maddi hasar meydana gelen kamyon kullanılmaz haline gelirken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

BURSA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:36

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