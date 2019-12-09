Geleceğin aşçılarına BUYSAD’dan destek

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) yönetimi, BTSO Mesleki Eğitim Kampüsü’nde bulunan Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Abdullah Tayyip Olçok Uygulama Oteli’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

BUYSAD Yönetim Kurulu üyesi ve BTSO Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi Başkanı Abidin Şakir Özen tarafından organize edilen ziyarette, okulu ve uygulama alanlarını gezerek okul yönetimi ve öğrencilerle görüşen BUYSAD yöneticileri, yemek sanayiöğrenci işbirliği konusunda neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

BUYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri ile Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı olmak üzere iki ana branşta eğitim ve öğretim veren okulun, yemek ve catering sektörü için kalifiye eleman yetiştiren çok özel bir kurum olduğunu söyledi. 20112012 döneminde eğitim öğretime açılan ve halen 525 öğrencisi bulunan Şehit Erol Olçok Meslekî ve teknik Anadolu Lisesi’ne destek olmak istediklerini açıklayan BUYSAD Başkanı Dönmez, “Özellikle mutfak, servis ve pastacılık dalında eğitim öğretim gören öğrencilerimiz, sektörümüzün gelecekteki insan kaynaklarını oluşturuyor. Öğrencilerimize staj olanakları sunma ve sektörde çalışan aşçılarımızın derslere girerek öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmaları konusunda fikir birliğine vardık” dedi.

BURSA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:36

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