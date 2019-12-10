MHP'li Kalkancı'dan 'cemevi' açıklaması

MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, MHP Mudanya Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Bülent Erden’in cemevi ile ilgili verdiği önergenin çarpıtıldığını söyleyerek, CHP'ye tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı yaptığı açıklamada, "Son yıllarda Pensilvanya'yla uzaktan paslaşıp, yakından temas kuran, PKK ve YPG’nin oyuncağı, dolayısıyla Türkiye’nin karşısındaki mihrak haline gelen ve de kaynağından ve kökünden tamamen kopan CHP’nin Türkiye’nin siyasi ve toplumsal dengelerini bozma çabalarına her gün bir yenisi daha ekleniyor" dedi.

Geçtiğimiz Cuma günü Mudanya ilçesinde yapılan meclis toplantısında yaşananlara da değinen Kalkancı, MHP Mudanya Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Bülent Erden’in verdiği önergenin yanlış yorumlandığını söyledi. Kalkancı, "CHP’nin 2014 seçim vaatleri arasında yerini alan ancak yapılmayan, üstelik 31 Mart 2019 seçimlerinde de ruhsatının hazır olduğu ve seçim sonrası hemen temelinin atılacağı beyan edilen cemevi ile ilgili MHP Mudanya Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Bülent Erden’in verdiği önerge çarpıltılmış, 'MHP tarafından böyle bir yazılı soru önergesi verilmesi sevindirici. Duvarlarına, kapılarına, camlarına çarpı konulan bir anlayıştan cemevine böylesine sahip çıktığınız için de teşekkür ederim şeklinde yorumlanmıştır.' CHP Türk milliyetçilerine ağır bir iftira atmış, bölücü zihniyet ile markalanmış izansızlığın, akılsızlığın ve tahrik ediciliğin dışa vurumunu sergilemiştir" dedi.

Kalkancı sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Türkiye’de geçmişte Türk milleti KürtTürk, AleviSünni ve LaikAntilaik olmak üzere üç başlıkta bölünmeye, ayrıştırılmaya ve çatıştırılmaya çalışıldı. Tıpkı bugün de yapılmak istendiği gibi. Üstelik bu bir CIA aklı idi ve ne yazık ki bu üç başlıktaki ayrışmanın reçetesi, 1962 yılında CHP iktidarı döneminde bir CIA kuruluşu olan Barış Gönüllüleri Örgütü’ne neredeyse 10 yıl süreyle verilen sosyolojik araştırma izni sonucu elde edilmişti. Maraş, Sivas ve Çorum’da yaşanan hadiselerde biz oyunun ne olduğunu ve kimlerin de bu oyunda bilerek ve isteyerek rol aldığını çok iyi biliyoruz. Birileri sistemli bir şekilde MHP camiasını tahrik etmek, KürtTürk, AleviSünni ve LaikAntilaik başlığında çatışma planlarıyla Türkiye’deki iç cepheyi çökertmek uğraşındadır. Bu oyunun farkındayız. Biz ısrarla Türk milliyetçileri olarak Türk milletinin çimentosu olmaya devam edeceğiz. Kuzeyden güneye, doğudan batıya, tek bilek, tek yüreğiz. Biz Türkiyeyiz. Alevi kardeşlerimiz müsterih olsunlar, biz yanlarındayız. Canlarımız, canımız bildiklerimiz rahat olsunlar, biz arkalarındayız."

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