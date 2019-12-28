Bursa'da Doğu Türkistan eylemi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Bursa İl Başkanlığı, Doğu Türkistan'da Çin hükümetinin Uygur Türklerine uyguladığı zulmü protesto etti.

BBP üyeleri, Orhangazi Parkı'nda toplanarak, Doğu Türkistan'da yaşanan olayları protesto etti. Çeşitli pankartlar açan grup adına konuşan BBP Bursa İl Başkanı Salih Uçak, "Zalim Çin Devleti'nin Doğu Türkistanlı kardeşlerimize yaptıkları akıl almaz işkenceleri protesto ediyoruz. Doğu Türkistan çöllerinde inşa edilen kampların içerisinde yüz binlerce Uygur Türk'ü tutuklanmıştır. Zalim Çin Devleti milyonlarca vatandaşa Uygur evlerini işgâl emri vermiştir. Doğu Türkistan'ın dili, kültürü ve dinine yönelik saldırıların soykırıma dönüştüğünü, Çin'in zalimce politikalarını lanetliyoruz. Bütün kalbimizle ve bütün imkanlarımızla Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu dünyaya ilân ediyoruz. Bütün bunlar olurken Müslüman devletlerin liderlerinin üç maymunu oynamaları kabul edilecek bir durum değildir" dedi.

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

BURSA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:52

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.