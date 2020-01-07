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Gemlik Belediyesi üç numaralı TOGG’a talip

İHA

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik'te kurulacak yerli otomobil fabrikasında üretilecek üçüncü yerli otomobile talip olduklarını açıkladı.

Gemlik Belediyesi üç numaralı TOGG’a talip

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik’te kurulacak yerli otomobil fabrikasında üretilecek üçüncü yerli otomobile talip olduklarını açıkladı.
Gemlik Belediye Meclisi, Başkan Mehmet Uğur Sertaslan’ın yönettiği 2020 yılının ilk oturumu için Gemlik Belediyesi Ömer Kahraman hizmet binasında toplandı. Sertaslan, bir müjdeyle yeni yıla girdiklerini belirtirken, Gemlik’in zeytinin başkenti ve Marmara’nın incisi olmasının yanı sıra 60 yıllık bir rüyaya ev sahipliği yapacak olmasının sevincini yaşadıklarını belirtti. Gemlik’in güçlü bir şehir olduğunu vurgulayarak sözlerine devam eden Başkan Sertaslan, “Prestijli işlerin yapıldığı bir belediyeye şehrin belediyesine başkan olmaktan duyduğum büyük gururu sizlerle paylaşmak isterim” dedi.
“Şehrimizi hazırlamalıyız”
Bu projenin açıklanması ile birlikte Gemlik’in ülke gündeminin merkezine oturduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gemlik’i işaret ettiği ândan itibaren Gemlik’in çok ciddi bir şekilde göç baskısı altına girdiğini belirten Başkan Sertaslan, “Bu büyük işletmenin, herkesin gözünde ve kalbinde olan bu iş için şehrimizi hazırlamalıyız. Nüfus artışı muhtemel görünüyor. Kentimizi sosyal donatı ve konut alanları hazırlamamız lazım, önümüzde zeytin koruma ve mera koruma kanunu gibi birçok engel var planlarımızın onaylanmasında ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bütün bu konularda hazırlık yapacağız” şeklinde konuştu.
“Gemlik’te 12 bin işsizimiz var”
Gemlik’te 12 bin işsiz olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Sertaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması akabinde İŞKUR’dan bilgi aldıklarını ve detaylarını istediklerini belirtti. Hangi alanlarda istihdama uygun olduklarını tespit çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Sertaslan, “Yeni açılacak yerli otomobil fabrikasını ve buna altlık yapacak yan sanayi fabrikalarında çalışıp çalışamayacağına bakıp bir envanter çıkartalım. Bütün bunları hazırlayıp hem cumhurbaşkanımızla hem de Büyükşehir Belediyemizle paylaşmak için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.
Gemlik Belediyesi’ne çok büyük görevler düştüğünü vurgulayan Başkan Sertaslan, “Allah hiç birimizi utandırmasın. Bu konuyu ıskalarsak Gemlik çok ciddi sıkıntılar yaşar. Gemlik’i dediğimiz gibi hazır hale getirirsek yerli otomobil fabrikası boynumuza takılmış bir şeref madalyası haline gelir. Üretilecek yerli otomobilin birincisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ait, ikincisini sadece Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a bırakabiliriz. Üretilecek üçüncü araca ise Gemlik Belediyesi olarak talibiz, bu araç Gemlik Belediyesi’nin hakkıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

BURSA

07 Ocak 2020 Salı

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