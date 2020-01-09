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Bursa’nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan TIR yolu trafiğe kapattı.

Kaza, öğleden sonra BursaAnkara yolu Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. 34 GM 6792 plakalı TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetine kaybederek orta refüje çarparak durabildi. Yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaparken, olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, trafik ekipleri tarafından yol güvenliği alınarak araçlar çevre yoluna yönlendirildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yol trafiğe tekrar açıldı.

BURSA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:49

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