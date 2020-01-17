Karacabey lavanta kokacak

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, peyzaj çalışmaları devam eden 300 dönümlük Öğretmenler Parkında çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Ali Özkan, Öğretmenler Parkında devam eden peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Özkan incelmelerde ekiplerden teknik bilgi alırken ağaç dikim sırasında bir ağacı da kendisi dikti.

İnceleme sonrası yaptığı açıklamada, ‘’Yeşil Karacabey parolası ile ilçemizdeki peyzaj, ağaçlandırma çalışmaları her boyutta devam ediyor. İşte bu parkımızda 300 bin metrekarelik devasa alanda, nüfusu 83 binlerde olan bir ölçeğinde alanın peyzaj çalışmasından bahsediyoruz. Altyapı çalışmalarını tamamladık ve üst yapı çalışmalarımız sonuçlanma noktasında. Parkımıza lavanta ekimi gerçekleştirdik. Bugün itibariyle yaklaşık 2 bin adet leylandi ekimini gerçekleştiriyoruz. Peyderpey bu alanda yaklaşık 10 bin fidan toprakla bulaşacak. Bu da “Yeşil Karacabey” felsefesiyle yürüttüğümüz çalışmalarda önemli bir kilometre taşı olacak. Bütün Karacabey’imiz de yeşil alan çalışmalarını sürdürmeyi ve önümüzde ki 12 sene içerisinde Karacabey’i çepeçevre kuşatmayı düşünüyoruz. Karacabey’imiz bu yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla sözde değil özde “Yeşil Karacabey” imajına, görüntüsüne kavuşacak” ifadelerini kullandı.

BURSA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

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