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Yenişehir’de ‘sağlıklı’ içme suyu sevinci

İHA

Yenişehir'e bağlı 7 mahalleyi yılın 12 ayı boyunca sağlıklı içme suyuna kavuşturacak tesislerin açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından yapıldı.

Yenişehir’de ‘sağlıklı’ içme suyu sevinci

Yenişehir’e bağlı 7 mahalleyi yılın 12 ayı boyunca sağlıklı içme suyuna kavuşturacak tesislerin açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından yapıldı.
Alt ve üst yapı yatırımlarını hızlandırarak Bursa’da hayatı kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir’e bağlı Karaköy, Dereköy, Kavaklı, Süleymaniye, Yıldırım, Reşadiye ve Kirazlıyayla mahallelerini de sağlıklı içme suyuna kavuşturdu. Bilhassa yaz aylarında büyük sıkıntıya neden olan, sık sık su kesintilerinin yaşandığı 7 mahalle, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 8.5 milyon TL maliyetle inşâ edilen su deposu ve terfi istasyonları sayesinde sıkıntıdan kurtuldu. Karaköy’e yapılan ve sözkonusu mahallelere yıl boyunca sağlıklı içme suyu temin edecek deponun açılış kurdelesi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Çelik, İlçe Belediye Başkanı Davut Aydın ve BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç tarafından birlikte kesildi. Açılışa belediye bürokratları ve mahalle sâkinleri büyük ilgi gösterdi.
10 bin kişiyi ilgilendiriyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tesislerin açılışında yaptığı konuşmada, yaklaşık 10 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak 5 adet su deposu, 4 adet terfi istasyonu ve 4 adet su kuyusunu hizmete almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Yatırım maliyetinin BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün öz bütçesiyle karşılandığını vurgulayan Başkan Aktaş, “Proje kapsamında Karaköy sınırlarında yer alan ve 3 tanesi genel müdürlüğümüz mârifetiyle açılan 4 adet derin kuyu bulunmaktadır. Bu 4 kuyudan sağlanan içme suyu, arıtma işleminin ardından Karaköy, Dereköy, Kavaklı, Yıldırım ve Kirazlıyayla’da inşâ edilen toplama depolarına iletilmektedir. Terfi işlemi, 25 kilometrelik hat üzerinde yer alan 4 adet istasyon sayesinde gerçekleşmektedir” diye konuştu.
Projenin tamamlanmasıyla birlikte Süleymaniye, Yıldırım, Reşadiye ve Kirazlıyayla mahallelerinde yaşanan tankerle su taşımadöneminin sona erdiğini ifade eden Başkan Aktaş, söz konusu bölgelerde içme suyu güvenliğinin de ‘scada sistemi kullanılarak’ 24 saat boyunca kesintisiz sağlanacağını vurguladı.
“Yenişehir’in geleceğini şekillendiriyoruz”
Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerde de alt yapıdan tarihî mirasa, sosyal ve kültürel projelerden çiftçilere desteğe kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Yenişehir’in ihtiyaçlarını karşılarken ilçenin geleceğini şekillendirecek yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan Aktaş, “Hemşerilerimizin öncelikli ihtiyaçlarının başında yol çalışmaları geliyordu. 2017 yılından bu yana; 36.5 kilometre sıcak asfalt, 52.5 kilometre sathi kaplama, 19 bin metrekare bordürtrotuar, 36 bin 500 metrekare parke ve 4 adet köprü çalışmasını gerçekleştirdik. Bütün bu işler için 44 milyon 600 bin TL harcandı. Cihadiye, Çayırlı, Dereköy, Gündoğan, Karaamca, Yenigün ve Çayır mahallelerinde; taksi durağıotopark yapımından hizmet binasına, kültür evlerinden hazire bakımlarına, park düzenlemelerinden cephe sağlıklaştırmaya, katlı otopark yapımından cami restorasyonuna kadar ‘12 milyon TL’ye mal olan çalışmalar yürütüyoruz. İçme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu, depo yapımı ve sulama çalışmaları için altyapı yatırımlarına 18 milyon TL harcadık” şeklinde konuştu.
Başkan Aktaş’a teşekkür
Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu ise ‘Yenişehir büyürse, Bursa büyür’ anlayışını benimsediklerini dile getirdi. Son 3 yıl içerisinde ilçeye değeri milyon TL’lerle ifade edilen büyük yatırımların yapıldığını söyleyen Seyitoğlu, “7 mahalleye temiz su taşınması işlemi bile başlı başına bir olay. En yüksek rakımdaki Kirazlıyayla’ya bile dip noktadan su götürülebiliyorsa, bu önemli teknolojidir. Tüm bunlar, Yenişehir’e verilen değerin bir göstergesi. Projede emeği geçen sayın başkanımıza ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da sağlıklı içme suyuna kavuşan 7 mahallede özellikle yaz aylarında su sıkıntısı yaşandığını dile getirerek, konuyu bir süre önce Başkan Aktaş’a aktardıklarını hatırlattı. Karaköy, Dereköy, Kavaklı, Süleymaniye, Yıldırım, Reşadiye ve Kirazlıyayla mahallelerinin ‘yapılan başvurunun ardından’ kısa sürede içme suyuna kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, “53 kilometre uzunluğunda çelik borular döşenerek oluşturulan ana hat ve 20 kilometrelik köy içi şebeke hattı çalışması nedeniyle Başkan Aktaş ile emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Açılışta, Karaköy Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Yılmaz da söz alarak, selamlama konuşması yaptı. Açılış konuşmalarının ardından Başkan Aktaş ve protokol mensupları, Karaköy su toplama deposunu gezdi.

BURSA

23 Ocak 2020 Perşembe

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