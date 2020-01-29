Kocayayla kar tatilcilerini bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kocayayla kar tatilcilerini bekliyor

İHA

Kocayayla kar tatilcilerini bekliyor

Bursa'nın Keles ilçesindeki meşhur Kocayayla bembeyaz görünümü ile günübirlik turistleri bekliyor.
Kocayayla, sömestır tatili sebebi ile Uludağ’a gitmek isteyen tatilcileri tüm güzelliği ile bekliyor. Bin yüz elli rakımlı Kocayayla’da kar eksik olmuyor. Kış turizmi açısından tesis bulunmaması ve tanıtımının yapılmaması yüzünden Kocayayla bâkir ve âtıl bir şekilde duruyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocayayla’da yapımına başlanan bungalov tipi evler ve tesis Keles Belediyesi tarafından yaptırılıyor. Keles Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bulgalovların önümüzdeki yıllarda hizmete girmesi bekleniyor. Daha önce bir müteşebbis tarafından yapılan ve Keles Belediyesine devredilen bungalovlar ise önümüzdeki yıl yenilenerek hizmete girecek.
Yetkililer, “Kocayayla kış turizmine hazırlanıyor. Şu ân ise sömestır tatili sebebiyle Kocayayla günübirlikçileri bekliyor” dedi.
Kelesliler çocukları ile boş zamanlarında Kocayayla’ya gelerek buranın keyfini çıkarıyor.

BURSA

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:42
  • GÜNEŞ 08:09
  • ÖĞLE 13:22
  • İKİNDİ 16:00
  • AKŞAM 18:24
  • YATSI 19:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Piyanonun yıldızları Bursa'da Yıldızlar Bursa'da ücretsiz piyonu konseri veriyor
YEREL HABERLER Piyanonun yıldızları Bursa'da Yıldızlar Bursa'da ...
Piyanonun yıldızları Bursa'da
YEREL HABERLER Piyanonun yıldızları Bursa'da
Yargıtay, genç sevgililerin nitelikli kasten öldürmek suçundan cezalandırılmasını istedi
YEREL HABERLER Yargıtay, genç sevgililerin nitelikli kasten öldürmek ...
Bursalı polis memuru, İstanbul'da evinde ölü bulundu (2)
YEREL HABERLER Bursalı polis memuru, İstanbul'da evinde ölü bulundu ...
Fetih Müzesi’nde sömestr yoğunluğu Tatilde öğrencilerin adresi Fetih Müzesi oldu
YEREL HABERLER Fetih Müzesi’nde sömestr yoğunluğu Tatilde ...
Kaza kurşunuyla ölen polis göz yaşlarıyla uğurlandı
YEREL HABERLER Kaza kurşunuyla ölen polis göz yaşlarıyla uğurlandı
Piyasaya sahte para süren kalpazanlar Bursa polisinden kaçamadı
YEREL HABERLER Piyasaya sahte para süren kalpazanlar Bursa ...
Bursaspor, Abdou Razack Traore'yi kiraladı
YEREL HABERLER Bursaspor, Abdou Razack Traore'yi kiraladı
Nilüfer’de elektromanyetik kirlilik raporu açıklandı
YEREL HABERLER Nilüfer’de elektromanyetik kirlilik raporu açıklandı
Polise yakalanmamak için hastane koridorunda saklandı
YEREL HABERLER Polise yakalanmamak için hastane koridorunda saklandı
Hırsızlıkla suçlanan sevgilisini aklamak için yaşlı kadını gasbettirdi
YEREL HABERLER Hırsızlıkla suçlanan sevgilisini aklamak için yaşlı ...
Kardelen’den eğitime katkı
YEREL HABERLER Kardelen’den eğitime katkı
Tarımda eğitime devam
YEREL HABERLER Tarımda eğitime devam
Bursa'da ecstasy operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da ecstasy operasyonu
Coşkunöz Holding’in İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Öneyman oldu
YEREL HABERLER Coşkunöz Holding’in İnsan Kaynakları Direktörü Arzu ...
Sevgilisini hırsızlık ithamından kurtarmak için silahlı gasp yaptırdı Bursa’da yaşlı kadının ağzını kapatıp silah zoruyla altınlarını gasp ettiler 75 yaşındaki akrabasını arkadaşlarına soydurdu
YEREL HABERLER Sevgilisini hırsızlık ithamından kurtarmak için ...
Bursa Valiliği, 2020 gösteri ve yürüyüş alanlarını açıkladı
YEREL HABERLER Bursa Valiliği, 2020 gösteri ve yürüyüş alanlarını ...
Büyük Birlik Partisi 27. yaşını kutluyor
YEREL HABERLER Büyük Birlik Partisi 27. yaşını kutluyor
Yünkül: "Yüzyılın anlaşması, makyajlı savaş çağrısıdır"
YEREL HABERLER Yünkül: "Yüzyılın anlaşması, makyajlı savaş ...
Arkadaşlarının polise yakalandığını duydu, korkup hastane koridorlarında yattı 8 kuyumcuyu sahte zincirlerle dolandıran şüpheliler araçlarında saklanırken yakalandı
YEREL HABERLER Arkadaşlarının polise yakalandığını duydu, korkup ...
Bursa Beton’dan kentsel dönüşüm çağrısı: “Riski oluşturan deprem değil binalar”
YEREL HABERLER Bursa Beton’dan kentsel dönüşüm çağrısı: “Riski ...
Türk Kartalı Aquila yuvaya döndü
YEREL HABERLER Türk Kartalı Aquila yuvaya döndü
Temizlik işçisinin ölümüne sebebiyet veren sürücüye hapis cezası
YEREL HABERLER Temizlik işçisinin ölümüne sebebiyet veren sürücüye ...
Temizlik işçisinin ölümüne neden olan sürücüye 2,5 yıl hapis
YEREL HABERLER Temizlik işçisinin ölümüne neden olan sürücüye 2,5 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X