Bursa'da 29'uncu dönem bedelli askerler terhis oldu

Bursa'da bedelli 58 asker yemin edip terhis oldu. Bedelli askerlerin yemin töreninde duygulu anlar yaşandı.

21 günlük bedelli askerlik dolayısıyla 29. celp döneminde Bursa'ya gelen bedelli jandarma erler için yemin mesarimi yapıldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığında 21 günlük askerî eğitimini tamamlayan 58 bedelli jandarma er, törenle yemin ederek terhis oldu. Bursa İl Jandarma Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan bedelli askerlik yükümlüsü 58 jandarma er için Şehit Uzman Çavuş Ümit İnan Spor Salonunda tören düzenlendi. Yemin merasimine eğitimini tamamlayan bedelli askerler ve askerlerin aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Türk bayrağı ayakta selamlandı. Törende jandarma üniformalarını giyen 58 bedelli jandarma er, Türk bayrağı ve silaha ellerini koyarak yemin etti. Yemin töreni, Jandarma Marşı'nın ardından resmi geçitle sona erdi. Diğer yandan tören sonunda aileler evlatlarıyla hasret gidererek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

BURSA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:35

YATSI 19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.