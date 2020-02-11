Oğuzhan Sevim’den altın madalya

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Satranç Şampiyonası’nda büyük başarı gösterdi. GESK sporcusu Oğuzhan Sevim, Türkiye Satranç Şampiyonası yıldızlar kategorisinde altın madalya ve birincilik kupası alarak büyük gurur yaşattı.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları birçok branşta olduğu gibi satrançta da sergiledikleri başarıyla dikkat çekiyorlar. Son olarak Antalya’da düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası’na Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü adına katılan Oğuzhan Sevim, yıldızlar kategorisinde 40 sporcu arasından birinci olarak altın madalya kazandı. Oğuzhan Sevim geçen yıl da şampiyonadan yine aynı kategoride altın madalya alarak Bursa’ya dönmüştü. Türkiye Satranç Şampiyonası’nda, 57 sporcunun katıldığı gençler kategorisinde de Nilüferli sporcu Muhammet Balcı yedincilik aldı.

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