Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor Ex-proof kameralar büyük görev yapıyor

– Teknolojinin her geçen gün geliştiği son yıllarda güvenlik sektöründe de önemli gelişmeler yaşanıyor. Kurşun geçirmeyen, patlamalardan etkilenmeyen Exproof kameralar artık sıklıkla tercih ediliyor.

Özel muhafazaya sahip, patlamaya ve darbeye karşı korumalı özel bir kamera olan Exproof’un mekanik ve elektronik aksamı da patlamaya sebep olmayacak şekilde tasarlandı. Exproof kameranın son günlerde çok fazla şekilde tercih edildiğini ifade eden Optimum Teknolojik Hizmetler yetkilisi Yavuz Aman, “Patlayıcı ortamlar, akaryakıt istasyonları, petrol ve gaz tankerleri, kimyasal işleme tesisleri, kömür madeni veya petrol rafinerileri, boru hatları, askeri tesisler, kanalizasyon arıtma tesisleri, tahıl işleme, gaz dağıtım merkezleri, şeker rafinerileri ve baskı endüstrisi gibi bir çok yerde bulunabilir. Bu ortamlar, aseton, propan, metan, hidrojen veya kömür tozu gibi yanıcı gazlar içerebilir” dedi.

Exproof kameranın ATEX veya IECEx tarafından tanımlanan standartları karşılaması gerektiğini söyleyen Aman, “IECEx uluslararası bir standarttır. ATEX yönergesi ise çalışanları patlayıcı risklerden korumak ve AB içinde ticareti yapılan ekipman için ortak standartlar sağlamak maksadıyla oluşturulmuştur” diye konuştu.



“Stratejik noktalara bu kemarayı takıyoruz”

Firma olarak Exproof kameraları en çok kullanan firmalardan biri olduklarını ifade eden Optimum Teknolojik Hizmetler yetkilisi Yavuz Aman, “Azerbaycan’dan gelip ülkemiz üzerinden diğer komşu ülkelere dağılan mavi akım doğalgaz boru hattı başta olmak üzere, gaz dağıtım tesislerinin birçoğuna Exproof kamera takıyoruz. Optimum Teknolojik Hizmetler olarak güvenlik sistemleri alanında birçok ilke imza attık. Exproof kameralar, güvenliğin en üst düzeyde olması gereken yerlerde, patlamaya, darbeye ve silahlı saldırıya maruz kalma ihtimali olan her yerde daha da yaygınlaşması gerekiyor” şeklinde konuştu.

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