Geleneksel okçuluk ve yamaç paraşütü kayıtları başladı

Doğa Sporları Turizm Merkezi’nde (DOSTUM) 2020 / 1. dönem yamaç paraşütü eğitimi ve geleneksel okçuluk eğitimi kurs kayıtları başladı. 24 Şubat itibarı ile eğitimlere başlanacak kurs için merkezin resmî sitesinden başvuru şartları yayınlandı.

Doğayı ve sporu sevenlerin buluşma adresi olan DOSTUM, çalışmalarına devam ediyor. ilgi gören branşlardan olan yamaç paraşütü ve geleneksel okçuluk eğitimlerinin başvuruları başladı. Yamaç paraşütü 2020 1. dönem için başvuruda bulunacak adaylardan istenecek belgeler “www.dostum.org.tr” adresinde yayınlandı. Buna göre yamaç paraşütü eğitimine katılacakların 16 yaşından gün almaları şartı gerekmektedir. Eğitime katılacakların uçuşa elverişlilik açısından âile hekiminden sağlık raporu almaları zorunluluğu bulunmaktadır. Eğitimler hafta içi ve hafta sonu verilebilecektir. Eğitim süresi ise hava muhalefetine bağlı olarak değişebilecektir. Eğitim uzman pilotlar tarafından “teorik ve alan eğitimleri” olarak iki aşamalı verilecek. Başlangıç seviyesinde verilecek eğitimin malzemeleri ise kurum tarafından sağlanacaktır. Eğitim grup sayısı tamamlandığında başlayacak olup, eğitime başlanmadan önce sağlık raporunun alınması ve eğitim ücreti olan bin 500 TL’nin ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca eğitimin sonunda Türkiye Hava Sporları Federasyonu sporcu lisansı verilece.

Geleneksel okçuluk kursu

Geleneksel okçuluk eğitimi ise 2 ay sürecek. Eğitim haftada 3 saat gerçekleştirilecek olup, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 18.0020.00 saatleri arasında verilecek. Gruplar en az 7, en fazla 11 kişiden oluşmakta. Eğitimler İnegöl Merkez İmam Hatip Anadolu Lisesi’nde yapılacak. Eğitim ücreti 200 TL. Başvuru için gerekli evraklar 2 adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi ve aile hekiminden alınacak sağlık raporundan oluşuyor.

Doğa Sporları Ve Turizm Merkezi’nin çalışmalarının büyük rağbet gördüğünü belirten Belediye Başkanı Alper Taban, “Geleneksel okçuluk ve yamaç paraşütü kursu kayıtlarımız başladı. Eğitimlerimiz 24 Şubat tarihinde başlayacak. Geleneksel okçuluk ve yamaç paraşütü son yılların en çok ilgi gören spor alanlarını oluşturuyor. Spor bir anlamda hayata tutunma dalı. Zamanın iyi yönde sarf edilmesi ve sporun farklı alanlarında eğitim fırsatlarından yararlanmak için, kurslarımıza ilgi duyan bütün sporseverlerimizi başvuruya bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

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