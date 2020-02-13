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Başkan Ülker: ‘Karacabeyliyim’ diyen tüm vatandaşlarımızı desteğe bekliyoruz

İHA

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker ve Karacabey Belediyespor yönetim kurulu üyeleri kahvaltılı basın toplantısı düzenledi.

Başkan Ülker: ‘Karacabeyliyim’ diyen tüm vatandaşlarımızı desteğe bekliyoruz

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker ve Karacabey Belediyespor yönetim kurulu üyeleri kahvaltılı basın toplantısı düzenledi.
TFF 3. Lig’de adım adım şampiyonluğa koşan Karacabey Belediyespor’un yöneticileri, “2.Lig yolculuğumuzda her bir Karacabeylinin, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyeceğine olan inancımız tamdır. ‘Karacabeyliyim’ diyen tüm vatandaşlarımızın desteklerini beklediğimizi bir kez daha yinelemek istiyoruz.” mesajı verdi.
Kulüp Tesisleri’nde gerçekleşen basın toplantısında, takımın 3. Lig macerasının başladığı 2015 yılından şu an takımın geldiği son duruma, tesisleşme çalışmalarından altyapıya, kulübün genel mali durumundan taraftar desteğine kadar birçok konuda içtenlikle açıklamalar yapan Başkan İsmail Ülker, “Biz Karacabey olarak büyük bir aileyiz. Kulübümüzün bu başarısında ilçe halkımızın da çok önemli katkıları bulunmaktadır. 2015 yılında çıkmış olduğumuz bu yolculuk, 2020 senesinde inşallah 2. Lig ile taçlanacaktır. Bu yolculukta bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Karacabey halkına, işinsanlarımıza ve yine ülkemizin dört bir yanındaki tüm hemşehrilerimize, bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz.” ifadesini kullandı.
Karacabey’in Türkiye genelinde çok önemli bir ilçe olduğunu, sanayiden tarıma, kültürel zenginliklerinden sosyal yaşamına kadar her alanda örnek gösterildiğini vurgulayan Başkan Ülker, “Aslında ilçemizin tanıtımında, Karacabey Belediyespor olarak bizde önemli bir rol üstlenmiş durumdayız. Bu anlamda Karacabey Belediyespor’un nasıl oluştuğu hakkında sizlere kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Karacabey Belediyespor, 2014 yılında Bursa 2. Amatör Ligde mücadele eden bir takımdı. Kulübümüz 2. Amatör, 1. Amatör ve Bursa Amatör Ligde şampiyon olmuş ve bölgesel amatör lig olan BAL Ligine yükselmiştir. Bölgesel amatör lige yükseldiğimiz 2015 yılında 3. Lig yolunda çalışmalarımız devam ederken, Karacabey Belediye Başkanımız ve o dönemki kulüp başkanımız olan Ali Özkan öncülüğünde ve yine şu anda yanımızda bulunan yönetici arkadaşlarımla beraber, profesyonel bir kulübün haklarını satın alarak 3. Lig yolunda önemli bir adım attık. Bu noktada, benden önceki Kulüp Başkanı olan Uğur Koçak’a ve geçmişte emekleri bulunan tüm yönetici arkadaşlarımıza da katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz.
20152016 sezonunda başlayan profesyonel lig hamlemiz, sadece Karacabey Belediyespor olarak değil bir nevi ilçemiz Karacabey’in spor hamlesine de dönüşmüştür. Çünkü 23 yıl aradan sonra Karacabey, yeniden profesyonel lige ‘merhaba’ dedi. 2015 yılında 500 civarında olan lisanslı sporcu sayısı; günümüzde güreş, voleybol, basketbol, futbol, okçuluk, tekvando, yüzme gibi farklı dallarda olmak üzere 7 bin lisanslı sporcuya ulaşmıştır. İlçemizde sadece futbol değil, Karacabey Belediyespor Voleybol Takımımız da 2. Lig’de son viraja girmiş olup, üst lige yükselme hedefiyle play offlar için mücadele vermektedir. Yine güreşte, yakın zamanda Milli Takıma sporcu göndermenin mutluluğunu yaşadık.
20152020 yılları arasında sportif başarılarımızın yanı sıra, tesisleşme anlamında da ciddi ataklarımız oldu. Şu anda içinde bulunduğumuz tesis, Karacabey Belediyesi tarafından yapılarak, Belediye Başkanımız Sayın Ali Özkan öncülüğünde ilçe sporunun hizmetine sunulmuştur. Bugün itibariyle futbol kulübümüz, liderlik koltuğunda ve en yakın rakibine 13 puan fark atmış bir şekilde şampiyonluktaki iddiasını ortaya koymaktadır.” diye konuştu.
Karacabey Belediyespor’un geleceğinin güçlü temeller üzerine kurulacak altyapı yatırımlarından geçtiğine dikkat çeken Kulüp Başkanı İsmail Ülker, “Altyapı bizim olmazsa olmazımızdır. Ancak bu altyapı çalışmalarımız tamamen profesyonel bir yaklaşımla olacak. Geleceğimiz olan gençlerimizi sadece bu takımın altyapısına alıp oynatmakla bu iş olmuyor. Önemli olan sağlam bir tesisleşmeyi gerçekleştirebilmemiz gerekiyor. Yani altyapımızdaki bir çocuğun sadece futbolda iyi olması yetmiyor, onun da geleceği açısından başta eğitimi olmak üzere, kişilik yapısı da çok önemli. Bunun için de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli çalışmalarımız olacak. Atatürk’ün de dediği gibi bir sporcuda olması gereken vasıflar; ‘Zeki, Çevik ve Ahlaklı’ olmasıdır. İlerleyen dönemde Karacabey Belediyespor olarak Akademi Ligi’nde mücadele etmek istiyoruz. Kurumsal bir yapıda ve tamamen profesyonel anlayışla hareket ederek, Karacabeyli çocuklarımızı geleceğe hazırlamak niyetindeyiz. Kısacası gelecekten umutluyuz.” dedi.
Adım adım şampiyonluğa koşan bir takıma “Karacabeylim” diyen ve bu ilçeyi seven herkesin destek vermesini beklediklerini söyleyen Başkan Ülker, “Böylesine iyi giden, grubunda en yakın rakibine 13 puan fark atmış bir takıma sahip çıkmak gerekir. Bizlere ve futbolculara küfür etmek bir Karacabeyliye yakışmaz. Çünkü hepimiz ve herkesin eşi, çoluk çocuğu, anası babası ve bir ailesi var. Ayrıca maç biletlerimiz sadece 10 liradır. Bu fiyat bizce hiç kimseyi zorlayacak bir ücret değildir. Taraftarlarımızdan bu konuda bizlere destek olmalarını istiyoruz. Şampiyonluğa çok yaklaşan bir takımın stadı tıklım tıklım dolmalıdır.” ifadesini kullandı.
Kulübe ekonomik anlamda destek sağlayacak ‘Bayrak Kampanyası’ başlattıklarını duyuran İsmail Ülker, “Takımımız 2. Lig yolunda emin adımlarla ilerlerken, bizler de Karacabey’imizin her yerini bayraklarla süslemek istiyoruz. Bu şekilde kulübümüze katkı sağlayacak bir ‘bayrak kampanyası’ başlattık. Bayrak yaptırmak isteyenler ister kendi firma isimlerini ya da yalnızca kendi isimlerini yazdırabilirler. Bayrakları onların istedikleri yere asmak ise bizim görevimiz. Bu doğrultuda, 2x4 ebatlarındaki bayrak fiyatımız 1.250,00 TL, 3x5 ebatlardaki bayrak fiyatlarımız ise 2.500,00 TL’dir. İlçemizde faaliyet gösteren tüm firmalarımızdan veya sade vatandaşlarımızdan başlattığımız bu bayrak kampanyasına destek vermelerini bekliyoruz.” diye konuştu.
Son olarak, sezon öncesi kulübün mali açıdan kaos yaşadığı dönemde Karacabey Belediyespor’un Bursalı İşadamı Remzi Cinoğlu’na satıldığı iddiaları üzerine de açıklama yapan Başkan Ülker, “Sayın Remzi Cinoğlu kulübümüzün yarı hissesini almıştır, kendisi kulübümüzün Asbaşkanı konumundadır. Kendisiyle ilişkilerimiz profesyonel bir anlayışla devam etmektedir. Yani Karacabey Belediyespor’un satılması gibi bir durum söz konusu değildir.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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