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Belediye başkanı konutunu kültür evine dönüştürüyor

İHA

Bursa'da belediye başkanı kendine tahsis edilen başkanlık konutunu kullanmayarak kültür evine dönüştürüyor.

Bursa'da belediye başkanı kendine tahsis edilen başkanlık konutunu kullanmayarak kültür evine dönüştürüyor.
Orhaneli Belediyesi tarafından yaptırılan başkanlık konutunu yeni seçilen Belediye Başkanı Ali Aykurt kullanmayarak Orhaneli Kültür Evi’ne dönüştürüyor. Önceki dönem belediye başkanı tarafından bin 50 metre kare kapalı alanı 3 bin 500 metre kare bahçesi bulunan 2012'de hizmete açılan başkanlık konutu mevcut belediye Başkanı Ali Aykurt tarafından kullanılmayarak yörenin ve bölge halkının kullanımına açılacak.
Orhaneli’nde daha önce başkanlık konutu olarak kullanılan 4 katlı bina yeni Başkan Ali Aykurt, tarafından Orhaneli Kültür Evi’ne dönüştürülüyor.
Başkan Aykurt, "Belediyemiz tarafında yaptırılan binamız Başkanlık konutu olarak kullanılıyordu, fakat göreve geldiğimiz 2019 Yerel Seçimler sonrasında bu binayı halka açık bir tesis yani (Orhaneli Kültür Evi) haline dönüştürülmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda Bursa Büyükşehir Belediyemizin destekleri ve Bursa İç Mimarlar Odasının tavsiyeleri ile Orhaneli’nin yaşam tarihini yansıtacak şekilde, Osmanlı öncesi ve Osmanlı sonrasına ait tarihi motiflerle düzenlenecek olan Orhaneli Kültür Evi’nde Karagöz odası da yer alacak olup Karagöz orta oyunu da sergilenecek. Ayrıca bahçe katı ve bahçenin bir bölümü S.S. Orhanelili Kadın Girişimcilerimizin Üretim yapması için ayırmıştık onlarda bu binamızın bir bölümünü tahsis ettik amacımız ilçemizin kalkınması, bunu için canla başla çalışıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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