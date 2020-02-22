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Eğitim yatırımlarından taviz yok Harmancık'ın eğitim kompleksi yeni eğitim dönemine hazır

İHA

Eğitim yatırımlarından taviz yok Harmancık'ın eğitim kompleksi yeni eğitim dönemine hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hayırsever desteğiyle inşaatına başladığı, ancak ekonomik gerekçelerle hayırseverin geri çekildiği Harmancık'taki eğitim kompleksinde çalışmalar belediye imkânlarıyla hızla sürüyor. Eğitim yatırımlarından taviz vermeyeceklerini dile getiren Başkan Alinur Aktaş, bu eğitim kompleksinin yeni eğitim dönemine yetiştirileceğini müjdeledi.
Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar her yaş grubuna yönelik eğitim çalışmalarına büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, Harmancık ilçesine de dev bir eğitim kompleksi kazandırıyor. Bünyesinde bir ilkokul, bir ortaokul ve halk eğitim merkezini bünyesinde barındıran Harmancık'taki eğitim yatırımına hayırsever desteği ile başlayan Büyükşehir Belediyesi, ekonomik gerekçelerle hayırseverin çekilmesine rağmen çalışmalarda hız kesmedi. Harmancık ilçesi için büyük önem taşıyan inşaatta çalışmalar devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, alt ve üst yapı çalışmalarını kesintisiz sürdürürken, eğitim ve sağlık gibi sosyal hayatı doğrudan etkileyen konulara da her türlü desteği verdiklerini söyledi. Daha önce hayırseverle yapılan protokoller çerçevesinde Bursa merkez ve ilçelerde muhtelif okul inşaatlarının devam ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Fakat bazı hayırseverlerimiz ekonomik durumu bahane ederek, bazı hayırseverlerimiz de yaptıkları iş ve işlemlerle alâkalı faaliyetlerini devam ettiremeyeceklerini belirtiler. Bu noktada özellikle eğitim yatırımlarının durmaması gerekiyordu. Harmancık bizim nüfus olarak en küçük ölçekli ilçelerimizden biri ama özellikle burada inşaatı Büyükşehir Belediyemiz tarafından devam ettirilen bu yapı Harmancık için çok önemli. Gerek önceki dönem başkanımız gerekçe şimdiki belediye başkanımız bunun önemini her ortamda dile getiriyorlardı. Bu yapının üç 3 fonksiyon var. Burada halk eğitim, ilkokul ve imam hatip ortaokulu var. Toplam 3725 taban alanında 7100 metrekare inşaat alanı var. İlkokulumuz 12 derslikli, ortaokul 11 derslikli ve halk eğitimin de 4 dersliği ve idari birimleri var. Burada spor salonları, konferans salonları, laboratuarları ve toplantı odalarıyla tam bir okul müştemilâtı oluşturulmuş durumda. İnşallah yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirip, Eylül 2020'de hep beraber çocuklarımızın heyecanına ortak olacağız" diye konuştu.
Başkan Aktaş, okul inşaatındaki incelemenin ardından Harmancık Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Oyuncak Kütüphanesi'nin açılış töreninde de keyifli anlar yaşadı. Aktaş, öğrencilerle mangala oynayıp sohbet etti.

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