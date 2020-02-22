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Bursa'da tek katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi

DHA

- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tek katlı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tek katlı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Ahmet Türkel Çevre Yolu 2. Etabı yakınında bulunan tek katlı evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın uzun çabalar sonunda kontrol altına alınarak, söndürüldü. Kullanılmaz hale gelen evin uzun süredir boş olduğu öğrenildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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